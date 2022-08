Scénario du marché de l’acier de construction, analyse mondiale des principales entreprises internationales, demande de l’industrie et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Le marché de l’acier de construction devrait croître à un taux de 6,08 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport sur le marché mondial de l' acier de construction révèle la dynamique de marché clé de l'industrie.

Le rapport sur le marché de l'acier de construction de classe mondiale fournit des estimations complètes des conditions générales du marché, des perspectives de croissance du marché, des contraintes possibles, des tendances importantes de l'industrie, de la taille du marché, de la part de marché, du volume des ventes et des tendances futures.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’acier de construction sont Gerdau S/A, ArcelorMittal, Tata Structura, NIPPON STEEL CORPORATION, POSCO, JSW, thyssenkrupp AG, Essar Steel, Sahviriya Steel Industries PLC, G Steel Public Company Limited, Capitol Steel Structures, Hyundai Steel, Nucor Corporation, Baosteel Co., Ltd., China Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd., Shagang Group Co., Ltd., Maanshan Iron and Steel UK Co., Ltd., Shandong Iron and Steel Group Co. ., Ltd., Baosteel Group Hu, Pagasa Steel Works Co., Ltd., Hegang Group, des entreprises nationales et étrangères telles que SAIL, NLMK et Sinosteel Group. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Portée du Rapport sur le marché Acier de construction:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial de l’ acier de construction , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il révèle également le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial de l’acier de construction.

Le marché de l’acier de construction est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre différents segments de marché vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de l’acier de construction est segmenté en acier au carbone et au manganèse, HSLA (acier faiblement allié à haute résistance), acier au carbone traité thermiquement et acier allié traité thermiquement.

En fonction de l’application, le marché de l’acier de construction est segmenté en grandes façades , murs , toits curvilignes et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’acier de construction est segmenté en construction, transport , machines et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’acier de construction

Le marché Acier de construction est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme décrit ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acier de construction sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande d’acier de construction en fibrociment dans la région.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la présence importante d’acteurs du marché de l’acier de construction en fibrociment dans la région. De plus, la forte demande de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Voici la table des matières du rapport :

Hypothèses et acronymes utilisés méthodologie de recherche Aperçu du marché de l’acier de construction Analyse de la chaîne d’approvisionnement en acier de construction Analyse des prix de l’acier de construction Analyse et prévisions du marché mondial de l’acier de construction par type Analyse et prévisions du marché mondial de l’acier de construction par application Analyse du marché mondial de l’acier de construction et prévisions des canaux de vente Analyse du marché mondial de l’acier de construction et prévisions régionales Analyse et prévisions du marché nord-américain de l’acier de construction Analyse et prévisions du marché de l’acier de construction en Amérique latine Analyse et prévisions du marché européen de l’acier de construction Analyse et prévisions du marché de l’acier de construction en Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché de l’acier de construction au Moyen-Orient et en Afrique Paysage concurrentiel

