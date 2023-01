Scénario du marché américain des graines de cannabis couvrant les tendances, les opportunités et les prévisions de croissance jusqu’en 2029

Les exigences des clients ont été mises à l’honneur lors de la préparation de ce rapport d’étude de marché sur les graines de cannabis aux États -Unis . professionnel et puissant. Grâce à ce rapport, de précieuses informations sur le marché peuvent être obtenues grâce à de nouvelles compétences, aux derniers outils et à des programmes innovants qui aident à atteindre les objectifs commerciaux. Le rapport comprend des estimations de l’état récent du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements nécessaires requis dans les futurs produits.Pour acquérir des connaissances sur l’état actuel et futur du marché, le rapport de haute qualité sur le marché américain des graines de cannabis aux niveaux mondial, local et régional qui offre des informations commerciales sur le vaste marché est pris en compte.

Analyse de marché et informations sur le marché américain des graines de cannabis.

Le marché américain des graines de cannabis était évalué à 484,44 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 2 089,72 millions de dollars d’ici 2029, affichant un TCAC de 16,70 % sur la période 2022-2029. Les «graines régulières» représentent le plus grand segment de type de graines sur le marché des graines de cannabis au cours de la période de prévision, car les graines régulières sont fabriquées par la plupart des entreprises et sont également faciles à cultiver. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Le cannabis est un genre de plantes à fleurs de la famille des Cannabaceae . Cannabis sativa, cannabis indica et cannabis ruderalis sont ses trois espèces. Les graines de cannabis sont riches en protéines, en fibres et en acides gras oméga-3 et oméga-6, qui sont tous bénéfiques pour la santé. L’arginine (un acide aminé) et l’acide gamma-linolénique (un acide gras) sont abondants dans les graines.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en millions d'USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Par type de graine (graines régulières, graines féminisées, graines à autofloraison), souche (indica, hybride, sativa), composé (dominante THC, dominante CBD, THC et CBD équilibrés), catégorie (inorganique, biologique), canal de distribution (magasin de vente- vente au détail), vente au détail en ligne/e-commerce), type de fournisseurs (revendeurs, sélectionneurs, fabricants de semences) Acteurs du marché couverts Seed Cellar (États-Unis), HUMBOLDT SEED COMPANY (États-Unis), BARNEY'S FARM (Pays-Bas), Dinafem Seeds (Espagne), Tropical Seeds Co. (Inde), Sweet Seeds (États-Unis), Serious Seeds (Pays-Bas), Sensi Seeds (Amsterdam) , Green House Seed Co. (Pays-Bas), Love Growing Marijuana (Pays-Bas), DeliciousSeeds (Royaume-Uni), Christiania Seeds (Danemark), Nymera (France), THSeeds (Pays-Bas), Royal Queen Seeds (Barcelone), Dutch Passion (Pays-Bas ), Paradise Seeds BV (Pays-Bas) et Crop King Seeds (Canada)

modification des plantes

recherche active développement génétique

Étendue du marché et marché des graines de cannabis américaines

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des graines de cannabis sont

Entrepôt de semences (États-Unis)

COMPAGNIE DE SEMENCES HUMBOLDT (ÉTATS-UNIS)

BARNEY’S FARM (Pays-Bas)

Dinafem Seeds (Espagne)

Tropical Seeds Co. (Inde)

Sweet Seeds (États-Unis)

Serious Seeds (Hollande)

Sensi Seeds (Amsterdam)

Green House Seed Co. (Pays-Bas)

Aimer cultiver de la marijuana (Pays-Bas)

DeliciousSeeds (Royaume-Uni)

Christiania Seeds (Danemark)

Nymera (France)

THSeeds (Pays-Bas)

Royal Queen Seeds (Barcelone)

Dutch Passion (Pays-Bas)

Paradise Seeds BV (Pays-Bas)

Crop King Seeds (Canada)

Étendue du marché américain des graines de cannabis Etats-Unis

Le marché des graines de cannabis est segmenté en fonction du type de graines, de la souche, des composés, du canal de distribution et du type de vendeurs. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de graine

Graines régulières

Graines Féminisées

Graines à autofloraison

En fonction du type de graines, le marché des graines de cannabis est segmenté en graines régulières, graines féminisées et graines à autofloraison. Le segment des graines régulières domine le marché car la plupart des entreprises fabriquent des graines régulières et elles ne nécessitent pas beaucoup d’efforts et sont faciles à cultiver.

faire la force

indique

Hybride

sativas

En fonction de la variété, le marché des graines de cannabis est segmenté en indica, hybride et sativa.

Composé

THC dominant

CBD dominant

THC et CBD équilibrés

Sur la base des composés, le marché des graines de cannabis est segmenté en THC dominant, CBD dominant et THC et CBD équilibrés. Le segment THC domine car le THC est l’élément psychoactif du cannabis et est très nécessaire à des fins médicinales.

Canal de distribution

Vente au détail en magasin

Vente au détail en ligne/e-commerce

Sur la base du canal de distribution, le marché des graines de cannabis est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail en ligne/e-commerce.

Type de vendeurs

revendeurs

Éleveurs

Entreprises de fabrication de semences

En fonction du type de vendeurs, le marché des graines de cannabis est segmenté en revendeurs, sélectionneurs et entreprises de fabrication de graines.

