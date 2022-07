Scénario de marché du viscosimètre de processus en ligne (ILPV) mettant en évidence les principaux moteurs de croissance et les tendances futures d’ici 2028

La du marché mondial des viscosimètres de processus en ligne devrait atteindre 312,80 millions USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,8 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les viscosimètres de processus en ligne gagnent en popularité en raison de leur capacité croissante à améliorer la qualité des produits grâce à des estimations fiables et précises conduisant à la stabilisation des processus, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les viscosimètres de processus en ligne offrent également une automatisation globale du processus et réduisent considérablement les dépenses d’investissement, stimulant ainsi leur adoption dans plusieurs industries d’utilisateurs finaux. En outre, les besoins croissants en énergie dans le monde et les progrès des technologies chimiques devraient stimuler davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les viscosimètres de processus en ligne fournissent des informations sur la viscosité directement pendant un processus en cours et en temps réel. Différents viscosimètres en ligne sont disponibles et chacun d’entre eux met en œuvre différents principes de mesure tels que la pression différentielle capillaire, l’amortissement des oscillations de torsion et la mesure du taux de rotation, entre autres. Les viscosimètres de processus en ligne sont principalement utilisés pour stabiliser les processus de raffinage de manière fiable et précise. L’augmentation de la capacité de production des raffineries et l’augmentation de la demande énergétique dans le monde ont stimulé l’adoption des viscosimètres en ligne et cette tendance devrait se poursuivre.

En outre, la présence d’une importante base de pétrole brut et de nombreuses raffineries de pétrole dans des régions clés du monde a augmenté la demande de viscosimètres en ligne dans le secteur du pétrole et du gaz, ce qui devrait stimuler davantage la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’installation de viscosimètres de processus en ligne est rentable et pratique, ce qui devrait stimuler davantage la demande de produits au cours de la période de prévision. Cependant, l’incapacité de ces viscosimètres à mesurer les flux multidirectionnels et la volatilité croissante des prix de ces viscosimètres devraient limiter considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport : Le

segment des vibrations devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante des viscosimètres basés sur les vibrations dans les raffineries, les adhésifs, les produits chimiques, les plastiques, les encres, le papier, les peintures et les huiles, entre autres. Ces unités peuvent être facilement intégrées dans divers processus de fluides industriels et améliorer la qualité et la précision du processus sur une plus longue période.

Le segment pétrolier devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’améliorer la qualité des produits et l’efficacité et le rendement des procédures pour améliorer les ventes de pétrole brut. La concurrence croissante dans le secteur du pétrole brut devrait stimuler davantage la demande de viscosimètres de processus en ligne dans l’industrie pétrolière.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus beaucoup plus importante sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la présence robuste de raffineries de pétrole brut ainsi que de la demande croissante de viscosimètres en ligne de l’industrie alimentaire et des boissons.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Anton Paar, Brookfield Engineering, Cambridge Viscosity, ProRheo, Lamy Rheology, Brabender Gmbh & Co. Kg, Hydromotion, Marimex America Llc., Fuji Ultrasonic Engineering, Sofraser, Mat Mess- & Analysetechnik, Endress+ Hauser Consult AG, Norcross, Bartec, Atac et Orb Instruments, Inc.

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Vibration

Rotation

Oscillation de torsion

Onde acoustique

Piston mobile

Coriolis

Fluide dynamique

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018- 2028)

Chimie

Pétrole

Agroalimentaire

Pharmaceutique

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le rapport Viscosimètre de processus en ligne (ILPV) fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur le viscosimètre de processus en ligne (ILPV):

informations pertinentes concernant le viscosimètre de processus en ligne (ILPV) mondial marché

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Les tendances émergentes et l’analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales Analyse

SWOT approfondie analyse et analyse des cinq forces de Porter ainsi qu’analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

