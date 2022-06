Scénario de marché du chlorure de polyvinyle (PVC) mettant en évidence les principaux moteurs et tendances des études de marché pour assurer une croissance importante

Analyse et taille du marché mondial du chlorure de polyvinyle (PVC)

En raison de la présence de chlore dans le chlorure de polyvinyle, il a une propriété de résistance au feu et de décélération. En conséquence, il est de plus en plus utilisé dans les bâtiments et les activités de construction. Le chlorure de polyvinyle est généralement préparé en deux catégories, à savoir le chlorure de polyvinyle souple et rigide (PVC).

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande du chlorure de polyvinyle (PVC) , qui était de 40 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 60 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision. « Bâtiment et construction » représente le segment d’application le plus important sur le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) en raison du nombre croissant d’activités de construction et de construction. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique. Définition



du marché mondial du chlorure de polyvinyle (PVC)

Le polychlorure de vinyle est un thermoplastique à haute résistance utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Le polychlorure de vinyle est naturellement de couleur blanche et est fabriqué par la polymérisation du chlorure de vinyle monomère. Le chlorure de polyvinyle est une résine synthétique avec des atomes de chlore polaires présents dans la structure moléculaire

L’étude de marché fournit les détails des moteurs et des contraintes du marché pour le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) à l’aide de l’analyse SWOT, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. En réalisant la motivation des stratégies marketing de ses rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente frappants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’analyse de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché. Il est supposé que des informations granulaires peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces et le rapport sur le chlorure de polyvinyle (PVC) fournit la même chose.

Principaux acteurs clés du chlorure de polyvinyle (PVC) inclus dans cette recherche : Avient Corporation (États-Unis), Chemplast Sanmar Limited (Inde), Westlake Chemical Corporation (États-Unis), Mitsubishi Chemical Corporation (Japon), SABIC (Arabie saoudite), LG Chem (Sud Corée), BASF SE (Allemagne), 3M (États-Unis), Dow (États-Unis), DuPont (États-Unis), LSB INDUSTRIES (États-Unis), Sika AG (Suisse), Innospec (États-Unis), ADEKA CORPORATION (Japon), Dorf Ketal Chemicals (Je) Pvt. Ltd. (États-Unis), PMC Specialties Group (États-Unis), Afton Chemical (États-Unis), The Lubrizol Corporation (États-Unis), Clariant (Suisse), LANXESS (Allemagne), Mayzo, Inc. (États-Unis), Solvay (Belgique), Akzo Nobel NV (Pays-Bas), Arkema (France) et Eastman Chemical Company (États-Unis)



Portée du marché mondial du chlorure de polyvinyle (PVC)

Le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) est segmenté en fonction du type de produit, du type de stabilisant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

PVC rigide

PVC souple

PVC à faible dégagement de fumée

PVC chloré

Sur la base du type de produit, le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) est segmenté en PVC rigide, PVC flexible, PVC à faible dégagement de fumée et PVC chloré.

Type de stabilisateur

Stabilisants à base de calcium

Stabilisateurs à base de plomb

Stabilisateurs à base d’étain

Stabilisateurs à base de baryum

Les autres

Sur la base du type de stabilisant, le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) est segmenté en stabilisants à base de calcium, stabilisants à base de plomb, stabilisants à base d’étain, stabilisants à base de baryum et autres.

Application

Tuyaux et raccords

Film et Feuilles

Fils et Câbles

Bouteilles

Profils

Tuyaux et tubes

Les autres

Sur la base de l’application, le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) est segmenté en tuyaux et raccords, films et feuilles, fils et câbles, bouteilles, profilés, tuyaux et tubes et autres.

Utilisateur final

Bâtiment et construction

Automobile

Électrique et Électronique

Emballage

Chaussure

Soins de santé

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du chlorure de polyvinyle (PVC) est segmenté en bâtiment et construction, automobile , électricité et électronique, emballage , chaussures, soins de santé et autres.

De plus, l’analyse SWOT de la performance globale est effectuée pour identifier les capacités des participants. Les capacités de fabrication, la génération de ventes, l’efficacité, la disponibilité d’employés qualifiés, la présence régionale, les capacités de R&D et d’autres éléments ont tous un impact sur le succès interne total d’une agence. L’évaluation s’appuie sur des données qualitatives fiables, notamment sur des éléments socio-financiers, pour détecter les évolutions du marché et quantifier les opportunités d’amélioration du marché.

Au niveau régional, ce rapport se concentre sur différents domaines :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les marchés cibles sont examinés au niveau des divisions et des pays, ce qui aide à prévoir les secteurs à la croissance la plus rapide. Il aide les fournisseurs à capter le potentiel de capacité du marché, qu’ils peuvent utiliser pour pénétrer le marché. L’étude comprend un examen approfondi des tendances actuelles de l’industrie, du potentiel de développement, des problèmes et des défis.

