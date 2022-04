Scénario de marché de l’analyse sportive et analyse des principaux acteurs clés 2022 à 2030

Le rapport sur le marché de Sports Analytics contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché mondial de l’analyse sportive par région.

Vue

d’ensemble Au cours des 3 dernières décennies, divers événements sportifs et clubs sportifs ont connu une croissance incroyable du montant des revenus générés. Cela s’explique principalement par la croissance de la télédiffusion et l’augmentation du nombre de commandites et de ventes publicitaires. À l’heure actuelle, la plupart des ligues et clubs sportifs professionnels recherchent différentes opportunités pour créer de nouvelles sources de revenus. En raison des développements récents dans les TIC, de nombreuses données sont générées concernant les joueurs et le public et les équipes sportives apprécient la connaissance de ces données pour améliorer les performances de leur équipe et engager et développer leur audience. Ainsi, l’utilisation de l’analyse dans le sport évolue comme une activité majeure et devrait devenir une nécessité pour tous les grands clubs et ligues sportives.

L’analyse sportive a reçu un coup de pouce majeur grâce aux caméras vidéo des appareils portables et à divers capteurs. Les systèmes de caméras SportVU sont utilisés dans les ligues de basket-ball et les technologies pitch f/x et field f/x sont utilisées dans la Major League Baseball. Peu de fournisseurs ont capitalisé en fournissant du matériel et des analyses associées ultérieurement. Le Big Data et la technologie cloud ont joué un rôle majeur dans la croissance de l’analyse sportive et plusieurs fournisseurs ont leur propre plate-forme d’analyse basée sur le cloud. La plate-forme est utilisée pour diverses applications de veille stratégique et d’analyse des performances. Avec l’aide de la technologie cloud, les fournisseurs d’analyse vidéo fournissent un stockage vidéo illimité ainsi que des analyses et des services vidéo.

Analyse de marché

Le marché mondial de l’analyse sportive devrait croître à un TCAC de 40,1 % au cours de la période de prévision 2016-2022 pour atteindre un total de 3,97 milliards de dollars d’ici 2022. Le marché de l’analyse sportive est segmenté en applications et régions de type sport. Les principales applications couvertes par le rapport sont les informations sur les fans et l’analyse de l’engagement, l’analyse de la gestion d’équipe, l’analyse des opérations commerciales, l’analyse vidéo, les évaluations des blessures et de la santé, etc. À l’échelle mondiale, la base de fans a augmenté et les acteurs de la chaîne de valeur de l’industrie du sport investissent pour fournir des services haut de gamme à leurs fans afin de générer des revenus et d’être compétitifs sur le marché. Les entreprises adoptent les outils d’analyse dans leurs unités commerciales pour répondre aux demandes de leurs fans. Ainsi, la perspicacité et l’engagement des fans devraient jouer un rôle clé dans ce secteur.

Analyse des segments

Le segment de type sports couvre les sports d’équipe/de groupe et les sports individuels. Les sports d’équipe comprennent divers sports de premier plan, à savoir ‘American Football’ Association Football’ Cricket’ Hockey’ Baseball’ Basketball’ et autres. Le segment des sports d’équipe devrait détenir la majeure partie du marché de l’analyse sportive, le football associatif dominant le marché. En termes d’adoption, les clubs de baseball et de basket-ball ont un taux d’adoption élevé. Alors que la LNH est un nouvel entrant dans le monde de l’analyse, la NFL rencontre toujours des difficultés à l’adopter dans la planification et le dépistage de la stratégie. Le football reste le plus grand marché potentiel pour l’analyse. Les domaines d’opportunité sont les sports d’équipe comme le cricket et le golf et les sports individuels comme l’athlétisme, le tir à l’arc et la natation.

L’analyse dans le sport est largement utilisée dans l’analyse des performances des équipes de scoutisme et la planification stratégique des matchs. Il s’est également étendu à différents aspects de l’entreprise. Cela est principalement dû à l’augmentation du nombre de technologies portables et de capteurs utilisés dans les jeux et dans l’identification des points de contact avec les clients. Les données extraites sont utilisées dans l’analyse des performances des joueurs et des équipes, la prévention des blessures, la génération de revenus grâce à la billetterie et au merchandising, la compréhension du comportement des fans et la création de plans marketing. Les outils d’analyse et les analystes qualifiés jouent un rôle majeur dans l’assistance des coachs et des managers.

Analyse régionale

Les ligues d’Amérique du Nord sont les principaux clients de l’analyse sportive. Les ligues de baseball et de basketball de la région ont le taux d’adoption le plus élevé. Ces dernières années, les clubs de hockey sur glace ont commencé à investir dans l’analyse et le football américain reste un marché important. L’Europe est le deuxième marché majeur pour l’analyse sportive. La région est gouvernée par les principales ligues de football et investit dans l’analyse de la condition physique et des performances et dans l’intelligence économique. Peu de clubs ont même une équipe d’analyse dédiée. L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient restent les principaux marchés d’opportunité pour l’analyse sportive. L’Asie-Pacifique a connu une augmentation d’un certain nombre de ligues et d’investissements dans le sport par des entités publiques et privées. Le Moyen-Orient est sur le point d’accueillir un nombre croissant de tournois et est susceptible d’investir dans le marketing et les opérations commerciales.

Acteurs clés et analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché de l’analyse sportive sont Stats LLC’ Catapult Sports’ SportRadar’ SAP SE’ IBM’ SAS Institute Inc.’ Tableau et Accenture. Avec l’augmentation de la popularité de l’analyse sportive, peu de fournisseurs mondiaux de technologies tels que SAP et IBM sont entrés sur le marché au début de 2010. Les principaux acteurs tels que Stats LLC et Opta sports qui étaient dans les données et les services des technologies sportives ont commencé à ajouter l’analytique à leur portefeuille.

Dans le scénario actuel, alors que plusieurs start-ups proposent différentes solutions pour diverses applications, les plus grands acteurs acquièrent des entreprises et investissent dans l’expansion du portefeuille pour devenir les principaux agrégateurs du marché. Les investissements futurs des principaux acteurs concernent l’agrégation des appareils portables et des analyses des systèmes de suivi.

Avantages

Le rapport fournit une analyse approfondie de la demande d’analyse et du taux d’adoption dans les différents sports de l’industrie. Il fournit également des détails sur les principaux moteurs qui vont soutenir les défis de la croissance du marché qui ont un impact sur la croissance des revenus et les principales opportunités commerciales permettant aux acteurs d’investir, d’étendre ou de mettre à niveau les produits/services pour répondre à l’évolution de la demande. En outre, « le rapport fournit une analyse approfondie du domaine d’activité d’analyse des produits » des stratégies commerciales du fournisseur, etc. En outre, « le rapport donne des détails complets aux principales parties prenantes pour analyser leurs opportunités commerciales avec l’utilisation des applications et des sports des pays. types d’analyse spécifiques aux principales tendances du marché de l’analyse du sport, aux tendances de l’industrie, à la technologie clé émergente et aux perspectives de l’analyse dans l’industrie du sport.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Amériques-États-Unis’Canada’ Argentine’ Europe -Royaume-Uni’Allemagne’Italie’France’Russie’Italie’Espagne’Asie-Pacifique- Chine’Japon’Inde’Australie

Moyen-Orient et Afrique’ Pays du CCG’Qatar’EAU’ Amérique latine- Brésil’Mexique’Argentine.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

SAP SE’STATS LLC’Opta’SportRadar’Accenture’Catapult Group International Ltd’ SAS Institute Inc’IBM Corp

Oracle Corporation’ Tableau Software Inc’Orreco’ Kinexon Precision Technologies GmbH’Firstbeat Technologies Ltd. in Sports Analytics

Firstbeat Technologies Ltd’Krossover Intelligence Inc.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

