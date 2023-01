Scénario de l’industrie du marché des systèmes de traitement de l’eau 2023, principaux acteurs

Le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau est segmenté par technologie, par application et par région. En termes de technologie, le marché des systèmes de traitement de l’eau est segmenté en adoucisseurs d’eau, méthodes de filtration, osmose inverse, systèmes de distillation, méthodes de désinfection et autres. Résidentiel et non résidentiel sont des segments d’application du marché des systèmes de traitement de l’eau. Géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine.

La croissance exponentielle de la population mondiale a exercé une pression considérable sur les ressources en eau existantes disponibles pour la consommation humaine, augmentant à son tour la dépendance à l’égard des eaux souterraines en raison de leur disponibilité facile. Cependant, l’élimination inappropriée des eaux usées générées dans les zones agricoles et industrielles a entraîné une contamination à grande échelle des eaux souterraines dans les zones urbaines, améliorant le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau au point d’entrée d’ici 2026. devrait stimuler la croissance du marché des systèmes de traitement de l’eau dans les années à venir.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en adoucisseurs d’eau, systèmes d’osmose inverse, systèmes de distillation, méthodes de désinfection, méthodes de filtration, etc. Le segment des méthodes de filtration devrait connaître la plus forte croissance basée sur la technologie entre 2018 et 2026.

L’application résidentielle du marché des systèmes de traitement de l’eau était évaluée à 2,01 milliards USD en 2016. Les grandes maisons à plusieurs étages préfèrent généralement la technologie car elle est plus économique à installer. l’appareil à l’arrivée d’eau principale plutôt que d’installer plusieurs systèmes de traitement de l’eau. Cependant, des coûts d’installation et d’exploitation plus élevés peuvent rester un défi de longue date pour la croissance du marché mondial des systèmes de traitement de l’eau produite.

Siemens AG, Aker Solutions, FMC Technologies, Inc., Alderley plc, Veolia, Frames Group, CETCO Energy Services, Aquatech International, Eco-Tec, Schlumberger Limited, Ovivo, ThermoEnergy Corporation, Global Water Engineering, Ecosphere Technologies, Inc., et Miox Corporation, Pentair plc, Calgon Carbon Corporation, Danaher Corporation, Best Water Technology AG, Veolia Environnement SA, UEZ SA, Ecolab Inc., Xylem Inc., Hitachi, Toshiba Corporation, BWT Aktiengesellschaft, Evoqua Water Technologies LLC, Thermax Ltd, IVRCL , Voltas Limited, 3M, VA TECH WABAG LIMITED, Ion Exchange (India) Ltd, METITO Holdings Ltd, Eureka Forbes Ltd, Aquarion AG sont des acteurs clés du marché des systèmes de traitement de l’eau.

La portée du marché mondial du système de traitement de l’eau :

Marché mondial des systèmes de traitement de l’eau par technologie:

Adoucisseurs d’eau Méthodes de

filtration Systèmes de distillation par

osmose inverse Méthodes de désinfection Autres

Marché mondial des systèmes de traitement de l’eau par application:

résidentiel

non résidentiel

Marché mondial des systèmes de traitement de l’eau par région:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique Latine

Acteur clé analysé dans le rapport sur le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau :

