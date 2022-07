SCÉNARIO DE CROISSANCE FUTURE DU MARCHÉ DES APPAREILS D’AUDIOLOGIE, TENDANCES RÉCENTES, ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’INDUSTRIE JUSQU’EN 2030

La taille du marché mondial des appareils d’audiologie devrait atteindre 17,43 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’appareils rentables et efficaces, les avancées technologiques, en particulier l’introduction d’appareils sans fil, et la sensibilisation croissante aux avantages de ces appareils et à leur acceptation croissante par la population gériatrique sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

Les appareils d’audiologie sont des instruments électroniques utilisés dans le diagnostic et le traitement de la perte auditive, et ils sont extrêmement efficaces dans le traitement des déficiences auditives, telles que la surdité nerveuse et la surdité congénitale. La communication est essentielle pour améliorer les relations et maintenir l’indépendance, et par conséquent, les appareils d’audiologie deviennent de plus en plus populaires dans le monde.

L’adoption d’appareils audiologiques augmente en raison du nombre croissant de cas de perte auditive et d’une poussée des activités de recherche et développement dans les économies en développement et développées. Le développement de nouveaux produits à haut rendement, à des prix abordables et les avancées technologiques sont d’autres moteurs du marché qui contribuent à la croissance et au développement globaux du marché mondial des appareils d’audiologie.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des implants cochléaires représentait la plus grande part des revenus en 2021, en raison de l’adoption croissante des implants cochléaires en raison des nombreux avantages qu’ils offrent par rapport aux autres appareils auditifs. Les implants cochléaires sont des dispositifs complexes qui fonctionnent différemment des autres dispositifs, en produisant une simple sensation sonore. Au cours des dernières années, les progrès technologiques rapides dans le domaine du traitement du signal et de la microélectronique ont ouvert la voie au développement d’implants cochléaires d’une efficacité accrue. Le segment de la maladie de Ménière devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des appareils d’audiologie au cours de la période de prévision. La maladie de Ménière entraîne une rétention anormale de liquide dans l’oreille, ce qui entraîne des problèmes tels que des problèmes d’audition et d’équilibre, pour n’en nommer que quelques-uns. Les patients présentant une perte auditive légère à modérée peuvent bénéficier de l’utilisation d’appareils auditifs. Le segment des cliniques d’audiologie devrait enregistrer un taux de croissance des revenus significativement élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des cas de perte auditive dans le monde, l’augmentation des cas de blessures et de troubles héréditaires et les visites dans les cliniques d’audiologie stimulent la croissance du segment des cliniques d’audiologie. De plus, la prévalence croissante des malformations congénitales, le nombre croissant de professionnels de l’audiologie et l’expansion du réseau de cliniques spécialisées stimulent la croissance des revenus de ce segment. Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des appareils d’audiologie au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la surdité dans la région, associée à des progrès technologiques rapides et à des directives réglementaires favorables, ont été les principaux moteurs du marché pour ce marché régional. L’Institut national de la surdité et autres troubles de la communication (NIDCD) indique qu’environ 2 à 3 enfants sur 1000 aux États-Unis souffrent d’un niveau de surdité inné détectable sur une ou les deux oreilles.



Les meilleurs joueurs présentés dans le rapport incluent :

Starkey Hearing Technologies, Sophono, Inc., Medtronic plc, Benson Medical Equipments (India) Pvt. Ltd., MED-EL, Advanced Bionics Corporation, Cochlear Limited, ReSound, MedRX Life Science Ltd. et Auditdata A/S.

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Les implants cochléaires

Appareils de diagnostic Tympanomètres Otoscopes Audiomètres

Aides auditives à ancrage osseux (BAHA)

Aides auditives technologiques Aides auditives numériques Aides auditives analogiques

Prothèses auditives Prothèses auditives intra-auriculaires (ITE) Aides auditives à écouteur intra-auriculaire (RITE) Appareils auditifs contour d’oreille (BTE) Aides auditives canalaires (CHA)



Perspectives du type de maladie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

La maladie de Ménière

Otite moyenne

Otosclérose

Acouphène

Tumeurs acoustiques

Traumatisme acoustique

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S Mexique

L’Europe  Allemagne Italie K reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Résumé du rapport d’étude de marché sur les appareils d’audiologie :

Informations pertinentes sur le marché mondial des appareils audiologiques

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter, ainsi qu’une analyse de faisabilité et une analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

