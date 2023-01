Scénario de croissance du marché des systèmes de traitement de la moelle osseuse 2030

L’aspiration de la moelle osseuse et la biopsie au trépan sont généralement effectuées à l’arrière de l’os iliaque ou de la crête iliaque postérieure. Une aspiration peut également être obtenue à partir du sternum (sternum). Pour l’aspiration sternale, le patient est allongé sur le dos, avec un oreiller sous l’épaule pour relever la poitrine. Une biopsie au trépan ne doit jamais être pratiquée sur le sternum, en raison du risque de lésion des vaisseaux sanguins, des poumons ou du cœur.

La nécessité d’isoler et de concentrer de manière sélective des cellules sélectives, telles que les cellules mononucléaires, les cellules cancéreuses allogéniques, les cellules T et autres, est le moteur du marché. Plus de 30 000 greffes de moelle osseuse ont lieu chaque année. La croissance explosive des thérapies par cellules souches représente la plus grande opportunité de croissance pour les systèmes de traitement de la moelle osseuse.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00534

L’Europe et l’Amérique du Nord ont été le fer de lance du marché en 2018, en contribuant à plus de 74,0 % au chiffre d’affaires global. La majorité des greffes de cellules souches sont réalisées en Europe, et c’est l’un des principaux facteurs contribuant à la part lucrative du marché des systèmes de récolte de cellules.

Acheter un rapport exclusif :https://marketreporthub.com/price.php?id=00534&price=3000

En 2018, l’Amérique du Nord a dominé le paysage de la recherche puisque plus de 54,0 % des essais cliniques sur les cellules souches ont été menés dans cette région. La région représente également le deuxième plus grand nombre de greffes de cellules souches, ce qui stimule davantage la demande de prélèvement dans la région.

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00534

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision, en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques et de la demande croissante de greffes de cellules souches ainsi que de thérapies à base de cellules souches. Le Japon et la Chine sont les plus grands marchés pour les systèmes de récolte en Asie-Pacifique. Les pays émergents tels que le Mexique, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud devraient également enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision. L’investissement croissant des organismes gouvernementaux dans la recherche sur les cellules souches et l’augmentation de la population vieillissante peuvent être attribués à la demande croissante de ces thérapies dans ces pays.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de traitement de la moelle osseuse sont ThermoGenesis (Cesca Therapeutics inc.), RegenMed Systems Inc., MK Alliance Inc., Fresenius Kabi AG, Harvest Technologies (Terumo BCT), Arthrex, Inc. et autres.