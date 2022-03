Scénario de croissance du marché des SMS A2P 2025 |Tyntec, Syniverse Technologies, LLC, Tanla Solutions

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « A2P SMS Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial des SMS A2P devrait atteindre 60,55 milliards de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision 2017 à 2025 . Certaines des principales entreprises du marché sont ANAM Technologies, CLX Communication AB, DIMOCO Europe GmbH, Infobip Ltd., Trillian Group, Tyntec Ltd., Syniverse Technologies, LLC, Tanla Solutions Limited, Twilio, Inc. et Nexmo Inc. parmi les autres.

Présentation du marché des SMS A2P

La nature omniprésente des SMS assurant une portée maximale aux clients qui séjournent même dans les zones les plus reculées a incité les spécialistes du marketing à se tourner vers ce canal de communication. L’inclinaison constante vers l’utilisation des SMS pour le marketing et d’autres activités connexes a été très efficace et a par conséquent été adoptée par divers secteurs verticaux de l’industrie. En dehors de cela, le SMS a également été adopté à des fins d’authentification de sécurité, ce qui s’avère d’une grande valeur pour la verticale BFSI. Les taux d’adoption élevés des SMS A2P ont permis aux revenus des SMS A2P de croiser les SMS P2P et d’inciter les entreprises à lancer des produits et des solutions innovants. L’importance des campagnes de marketing et de promotion a incité les spécialistes du marketing à trouver différents canaux de communication pour les entreprises et, par conséquent, les SMS A2P sont devenus l’une des principales sources de revenus connaissant des taux d’adoption élevés. Médias &

Cliquez pour obtenir un exemple de copie du marché mondial des SMS A2P instantanément @: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000138/

Le marché des SMS A2P a connu une croissance et un taux d’adoption significatifs au cours des dernières années et devrait connaître une croissance et une adoption notables dans les années à venir. La nature omniprésente des SMS assurant une portée maximale aux clients qui séjournent même dans les zones les plus reculées a incité les spécialistes du marketing à se tourner vers ce canal de communication. L’inclinaison constante vers l’utilisation des SMS pour le marketing et d’autres activités connexes a été très efficace et a par conséquent été adoptée par divers secteurs verticaux de l’industrie.

Aperçu du marché

Nature omniprésente du SMS entraînant une portée directe vers le client final

Le SMS A2P est la communication entre une application et un abonné via des services de messagerie à des fins diverses. Avec l’évolution des smartphones accompagnée de l’émergence d’acteurs OTT sur le marché, les MNO ont connu une forte baisse des revenus tirés des services de messagerie P2P (Peer-to-Peer). Cependant, il y a eu une augmentation parallèle des revenus des SMS A2P pour les ORM dans le monde. Ce facteur renforce la croissance du marché A2P.

MARCHÉ MONDIAL DES SMS A2P – SEGMENTATION

Marché mondial des SMS A2P – Par types

Plate-forme de messagerie d’API cloud. Services de messagerie traditionnels et gérés

Marché mondial des SMS A2P – Par application

Services de contenu poussé, services interactifs, campagnes promotionnelles, services CRM, autres services

Marché mondial des SMS A2P – Par utilisateur final

Petite et moyenne entreprise. Grande entreprise

Marché mondial des SMS A2P – Par verticale

BFSI, médias et divertissement, voyages et transports, hôtellerie, vente au détail, autres

Achetez la copie complète @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000138/

Principaux résultats de l’étude :

Du point de vue de la croissance, le Myanmar dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 8,4 % au cours de la période de prévision

Le segment des services de messagerie traditionnels et gérés représentait la part de marché la plus élevée en 2016, capturant plus de 60 % du marché

Le marché des services interactifs devrait créer des opportunités commerciales lucratives sur le marché des SMS A2P au cours de la période de prévision

Dans notre étude, nous avons segmenté le marché des SMS A2P par type, qui comprend les services de messagerie traditionnels et gérés et les services de messagerie API cloud. En outre, le segment des applications du marché des SMS A2P est segmenté en services de contenu poussé, services interactifs, campagnes promotionnelles, services CRM et autres services qui incluent les services d’information, la gestion des effectifs. Sur la base de la géographie, le marché des SMS A2P est analysé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Raisons d’acheter :

met en évidence les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales

Met en évidence les principaux systèmes de vision artificielle, permettant ainsi aux organisations de générer des revenus en se concentrant principalement sur certains produits

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché des systèmes de vision industrielle, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Examiner l’impact actuel et futur des cinq forces, à savoir : le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace des substituts, la menace des nouveaux entrants et le degré de concurrence

Demandez plus @ : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000138

Remarque : Si vous avez des exigences particulières concernant le rapport sur le marché des SMS A2P, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de services de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876