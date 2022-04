Scénario de croissance du marché de l’assurance de téléphonie mobile 2025 | Vodafone group plc, Three Ireland (Hutchison), Trov

The Insight Partners a publié une nouvelle publication de recherche sur » l’analyse du marché de l’assurance de téléphonie mobile jusqu’en 2025″ avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché de l’assurance de téléphonie mobile a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Le marché mondial de l’assurance de la téléphonie mobile devrait atteindre 43 448 millions de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision 2018-2025.

Portée du rapport sur l’assurance de téléphonie mobile

La croissance du marché de l’assurance de téléphonie mobile est attribuée à l’augmentation des incidents de dommages physiques, de dommages technologiques et de vols. De nos jours, les smartphones sont proposés dans une gamme de prix variée, les marques de téléphones mobiles haut de gamme telles qu’Apple et Samsung proposent des téléphones à prix élevé. Par conséquent, la protection contre les dommages physiques, les dommages technologiques et le vol devient critique pour les consommateurs. Les dommages technologiques sont l’un des problèmes vitaux auxquels sont confrontés les téléphones haut de gamme en raison d’un dysfonctionnement du logiciel ou du matériel. De plus, les dommages physiques et le vol ou la perte de smartphones sont également courants à l’heure actuelle.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., ASSURANT, INC., ASURION, LLC, Blackberry limited, AT&T Inc., Brightstar Device Protection, LLC, Pier Insurance Managed Services Ltd., Vodafone group plc, Three Ireland (Hutchison) Limited, Trōv, Inc. .

Aperçu du marché – Les opérateurs de réseau du marché de l’assurance de téléphonie mobile

créeront un marché lucratif en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est leader en termes de nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. De plus, le nombre est en constante augmentation dans la région, en raison de l’augmentation de la population et de la croissance du pouvoir d’achat des utilisateurs. À mesure que la pénétration des smartphones augmente, le nombre de fournisseurs de réseau ou d’opérateurs augmente également relativement. Cela apporte à son tour une anticipation du marché de l’assurance de téléphonie mobile. Divers fournisseurs de réseaux opérant dans la région introduisent leurs plans d’assurance pour sécuriser les smartphones avec intégration/joint-venture avec des acteurs locaux du marché. En outre, les fournisseurs de réseau proposent également un plan d’assurance à faible coût pour attirer les clients, conduisant ainsi le marché à se propulser dans la région. Par exemple, Airtel India a dévoilé le plan Airtel Secure en vertu duquel la société propose un plan de protection contre les dommages aux combinés pour toutes les marques de téléphones mobiles. Le montant de la police commence à partir de 49 INR par mois (selon le combiné). De telles stratégies adoptées par les opérateurs mobiles profiteront au marché de l’assurance de la téléphonie mobile dans un avenir proche. Ainsi, les opérateurs de réseau de la région Asie-Pacifique devraient créer des opportunités de marché lucratives pour les fournisseurs de services et les utilisateurs au cours de la période de prévision.

Le marché de l’assurance de téléphonie mobile a été segmenté comme suit : Marché de l’assurance de téléphonie mobile

– par type de téléphone

Nouveau téléphone

Remis à neuf

Marché de l’assurance de téléphonie mobile – par couverture

Dommages physiques

Dommages électroniques

Protection contre le virus

Protection anti-vol

Marché de l’assurance de téléphonie mobile – par canal de vente

Opérateurs mobiles

FEO d’appareils

Détaillants

Les autres

Marché de l’assurance de téléphonie mobile – par utilisateurs finaux

Entreprise

Personnel

Les régions incluses sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique),

Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Reste de l’Europe),

Asie-Pacifique (APAC) (Chine, Inde, Australie, Japon, Reste de l’APAC),

Moyen-Orient et Afrique (MEA) (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA),

Amérique du Sud (SAM) (Brésil, reste de la SAM)

Principales conclusions de l’étude :

l’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché du marché de l’assurance de téléphonie mobile et devrait enregistrer un TCAC de 12,5 %

Sur la base du type de téléphone, le segment des téléphones remis à neuf devrait connaître une croissance élevée d’une année sur l’autre au cours de la période de prévision

Des pays comme la Chine, le Brésil et l’Inde connaissent une forte demande d’assurance pour téléphones mobiles en raison de l’adoption croissante des smartphones.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché. Les compagnies d’assurance opérant dans la région offrent également une couverture d’assurance pour les téléphones portables, et ces compagnies d’assurance vendent leurs produits ou régimes d’assurance soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire de divers détaillants. Le marché européen de l’assurance de téléphonie mobile devrait augmenter dans les années à venir, en raison du comportement avancé des consommateurs envers le secteur de l’assurance.

