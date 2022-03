Scénario de croissance du marché de l’approvisionnement en tant que service : : attendez-vous à un rythme substantiel

Selon la dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché de l’approvisionnement en tant que service jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (approvisionnement stratégique, gestion des dépenses, gestion des catégories, gestion des processus, gestion des contrats, gestion des transactions) ; Taille de l’entreprise (PME, grandes entreprises) ; Industrie de l’utilisateur final (informatique et télécommunications, biens de consommation et vente au détail, fabrication, énergie et services publics, soins de santé, hôtellerie et tourisme, autres ); et géographie », le marché devrait atteindre 4 741,1 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 3 065,0 millions de dollars américains en 2020. Le rapport met en évidence les facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs du marché avec leurs développements récents.

Le marché des achats en tant que service devrait passer de 3 065,0 millions de dollars US en 2020 à 4 741,1 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2027.

Les acteurs clés de ce rapport incluent :

Accenture, CAPGEMINI SE, Corbus, LLC, Genpact Ltd., GEP, HCL Technologies, IBM Corporation, Infosys Ltd., Wipro Limited, WNS (Holdings) Limited

Définition:

L’approvisionnement en tant que service est un modèle commercial d’approvisionnement externalisé qui combine le personnel, la technologie et l’expertise pour gérer une partie ou l’intégralité des fonctions d’approvisionnement de l’organisation de l’utilisateur. La technologie aide les fournisseurs de services à examiner dans quoi leurs clients dépensent de l’argent et où ils sont susceptibles de trouver des économies potentielles. Les offres d’approvisionnement en tant que service aident les utilisateurs finaux à sélectionner les catégories d’approvisionnement et à affecter des experts de catégorie pour gérer les achats pour ces catégories. Ces services s’appuient sur la technologie pour effectuer l’approvisionnement et l’approvisionnement, suivre les paiements et les achats et également gérer la correspondance à trois pour s’assurer que les utilisateurs ne paient que pour ce qu’ils obtiennent. Plusieurs fournisseurs d’approvisionnement en tant que service rendent l’ensemble du processus visible pour les entreprises avec lesquelles ils travaillent, généralement via les portails de signalement. Grâce à ce portail, les utilisateurs ont accès aux analyses et à l’outil d’approvisionnement afin qu’ils puissent travailler sur leurs propres rapports, enregistrer leur inventaire et télécharger les paiements. L’approvisionnement en tant que service est similaire au SaaS (logiciel en tant que service), mais gère les services d’approvisionnement.

Ainsi, la sélection d’une plate-forme d’approvisionnement complète développée avec diverses solutions technologiques pour offrir aux utilisateurs une gestion des catégories, une gestion des fournisseurs, etc. garantira à l’organisation de l’utilisateur des performances efficaces ainsi que des économies substantielles.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des achats en tant que service

Bien qu’il existe divers points de vue sur les dommages que le COVID-19 peut causer, il n’en reste pas moins que le COVID-19 se propage dans le monde entier. De nouveaux cas augmentent dans des endroits tels que les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon, parmi plusieurs autres pays. Bien que l’impact complet de COVID-19 ne soit pas encore identifié, l’impact sur la chaîne de valeur de l’électronique sera probablement considérable et affectera fortement les parties impliquées dans la fabrication de semi-conducteurs. Le COVID-19 souligne les risques et la vulnérabilité possibles du modèle de chaîne de valeur de la gestion des achats et met au défi le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) d’envisager de modifier son modèle de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le marché des achats en tant que service a été segmenté comme suit :

Marché de l’approvisionnement en tant que service – par composant

Approvisionnement stratégique

Gestion des dépenses

La gestion par catégorie

La gestion des processus

La gestion des contrats

Gestion des transactions

Marché de l’approvisionnement en tant que service – par

Taille de l’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché de l’approvisionnement en tant que service – par utilisateur final

Informatique et Télécom

Biens de consommation et distribution

Fabrication

Énergie et utilité

Soins de santé

Hospitalité et Tourisme

Les autres

Marché de l’approvisionnement en tant que service – par géographie

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (France, Allemagne, Italie, Russie, Royaume-Uni, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (APAC) (Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, reste de l’APAC)

Table des matières

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché de l’

approvisionnement en tant que service 5. Marché de l’approvisionnement en tant que service – Dynamique clé du marché

6. Approvisionnement en tant que service – Analyse du marché mondial

7 Analyse du marché de l’approvisionnement en tant que service – par composant

8. Analyse du marché de l’approvisionnement en tant que service – par taille d’entreprise

9. Analyse du marché de l’approvisionnement en tant que service – par industrie de l’utilisateur final

10. Approvisionnement en tant que service Marché – Analyse géographique

11. Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de l’approvisionnement en tant que service

12. Marché mondial des systèmes de montage de machines de paiement – Paysage de l’industrie

13. Profils des entreprises

14. Annexe



