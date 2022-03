Scénario de croissance du marché de l’affichage numérique avec un TCAC de 11,2 % d’ici 2027 – JCDecaux, Clear Channel Holdings, Outfront Media

Le rapport de recherche 2020 sur le marché mondial de l’affichage numérique est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de l’affichage numérique.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il offre une perspective prospective sur différents facteurs qui stimulent ou limitent la croissance du marché. Il fournit une prévision sur cinq ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché numérique hors domicile. Il aide à comprendre les segments de produits clés et leur avenir et aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché.

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

L’adoption de l’extérieur numérique (OOH) est élevée dans cette industrie. La publicité présentée sur l’affichage numérique provient principalement des détaillants. Par exemple, en avril 2019, H&M, un détaillant de vêtements, a exécuté un certain nombre de déploiements avancés, comme un miroir vocal interactif à Times Square, à New York. Il est installé grâce à une collaboration avec le fournisseur d’affichage numérique Visual Art, le fournisseur d’expériences numériques Ombori et Microsoft Corporation. Les chaînes de magasins sont considérées comme l’environnement idéal pour les solutions DOOH. Géographiquement dispersés avec plusieurs départements, les CMO de l’industrie bénéficient grandement de la flexibilité et de la précision offertes par la publicité DOOH.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : JCDecaux, Clear Channel Holdings, Inc., Outfront Media, Inc., Lamar Advertising Company, Fairway Outdoor Advertising, LLC, Lightbox OOH Video Network, Bell Media, Inc., Ayuda Media Systems, Signagelive, et vrais médias numériques.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Digital Out of Home. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Digital Out of Home.

Il y a eu une croissance constante dans l’industrie de la publicité numérique extérieure. Récemment, Verve, l’une des principales plates-formes mobiles pour l’affichage programmatique basé sur la localisation et le marketing vidéo, s’est associée à HERE afin d’amplifier les performances de l’affichage publicitaire mobile et d’ouvrir la voie aux opportunités numériques OOH. En outre, une société de technologie géospatiale, Vistar Media, a récemment lancé une solution pour aider les spécialistes du marketing automobile à mesurer avec précision l’attribution à partir de la publicité OOH.

La recherche sur le marché Digital Out of Home se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Digital Out of Home en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de l’affichage numérique.

