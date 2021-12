Scénario de croissance du marché de la protection contre le vol d’identité avec des opportunités à venir d’ici 2028 – Identity Guard, IdentityForce, McAfee, NortonLifeLock, TransUnion

L’usurpation d’identité est un type de fraude dans lequel un imposteur vole des informations personnelles ou d’entreprise et utilise ces informations pour obtenir des avantages, tels que des biens financiers ou des biens. Ainsi, la nécessité d’une protection contre l’usurpation d’identité pour empêcher cette perte anticipe la croissance du marché de la protection contre l’usurpation d’identité. En outre, la numérisation croissante, associée à l’augmentation du nombre de transactions financières sur Internet, fait également exploser la croissance du marché de la protection contre le vol d’identité.

Prévisions du marché de la protection contre le vol d’identité jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale par type (fraude par carte de crédit, fraude liée à l’emploi et à la fiscalité, fraude par téléphone et services publics, fraude bancaire) ; Utilisateur final (consommateur, entreprises) et géographie

Obtenez un exemple de copie PDF sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00015049

Entreprises Profilées :

AllClear ID, Allstate Corporation, Equifax, Inc., Experian, ID Watchdog, Identity Guard, IdentityForce, Inc., McAfee, LLC., NortonLifeLock Inc., TransUnion LLC.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Un nombre croissant de violations de données malveillantes et nécessitant le déploiement d’une protection contre le vol d’identité pour empêcher le vol déclenchent la croissance du marché de la protection contre le vol d’identité. L’essor du secteur informatique et des télécommunications, de l’éducation, du BFSI et de l’augmentation des données confidentielles du gouvernement et du système de défense entraînent la croissance du marché de la protection contre l’usurpation d’identité. De plus, l’importance croissante accordée aux pièces d’identité électroniques, la nécessité d’observer et d’identifier les signes d’utilisation non autorisée devraient stimuler le marché de la protection contre le vol d’identité.

ÉTENDUE DU MARCHÉ

« Analyse du marché mondial de la protection contre le vol d’identité jusqu’en 2028″ ? est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la protection contre le vol d’identité avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la protection contre le vol d’identité avec une segmentation détaillée du marché en tant que type, utilisateur final et géographie. Le marché mondial de la protection contre le vol d’identité devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la protection contre le vol d’identité et présente les principales tendances et opportunités sur le marché de la protection contre le vol d’identité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la protection contre le vol d’identité est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché est segmenté en fraude par carte de crédit, fraude liée à l’emploi et à la fiscalité, fraude par téléphone et services publics, fraude bancaire. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en tant que consommateurs, entreprises.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la protection contre le vol d’identité en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la protection contre le vol d’identité de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que les tendances actuelles et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la protection contre le vol d’identité du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la protection contre le vol d’identité dans ces régions.

Achetez directement ce rapport sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00015049

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com/