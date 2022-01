Scénario comparatif et stratégies d’expansion du vélo électrique 2021 | SHIMANO INC., Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Fuji-ta Bicycle Co., Ltd.

Le marché du vélo électrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027 et devrait atteindre 23 503,51 millions USD. d’ici 2027. Les préoccupations croissantes concernant le niveau de pollution contribuent à la croissance de ce marché.

Le rapport d’étude de marché sur les vélos électriques est un rapport d’enquête approfondie qui se concentre sur le développement des dérives du secteur des entreprises et fournit des informations remarquables pour permettre aux organisations de reconnaître de nouvelles ouvertures et de créer des procédures efficaces pour rationaliser leurs positions sur le marché. Ce rapport se concentre sur l’industrie automobile sur le marché mondial, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce rapport décrit la dépendance du marché vis-à-vis des fabricants, des paramètres régionaux, du type et de l’application.

Principaux acteurs du marché : Marché du vélo électrique Yamaha Motor Corporation, États-Unis., Giant Bicycles, Accell Group, AIMA TECHNOLOGY CO.,LTD, Pedego Electric Bikes, MERIDA BIKES., Trek Bicycle Corporation, Specialized Bicycle Components., Robert Bosch GmbH, SAMSUNG SDI CO., LTD., Continental AG, Panasonic Corporation, Johnson Matthey Battery Systems, SHIMANO INC., Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Fuji-ta Bicycle Co., Ltd., Derby Cycle, Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. , Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd., Amego Electric Vehicles Inc. et Prodeco Technologies, LLC, entre autres.

« Définition du produit » Les vélos électriques ou vélos électriques sont les vélos, vélos ou scooters équipés d’un moteur électrique qui assure la propulsion pour prendre de l’élan. Ils ne fonctionnent pas au diesel, à l’essence ou au GNC, mais fonctionnent avec des batteries rechargeables, dont la puissance varie en fonction de leur configuration. Les vélos électriques fournissent une assistance motrice aux cyclistes tout en pédalant, ce qui les rend plus faciles à conduire. Ils n’émettent aucun gaz nocif, ni n’utilisent de diesel éteint et d’essence pour fonctionner, ils sont donc largement promus par le gouvernement pour protéger l’environnement et assurer le développement durable.

Régions et pays clés étudiés dans ce rapport :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Uber a acquis l’activité de la start-up de vélos électriques, Jump. Avec cette acquisition par Uber, la principale société de covoiturage, Uber vise à fournir non seulement des cabines de voiture, mais également des déplacements en moteur électrique à ses utilisateurs, afin d’assurer la commodité, la facilité d’infrastructure, l’abordabilité et le soulagement des embouteillages. Avec cette acquisition, Uber augmenterait l’offre et la production de vélos électriques et étendrait les services de vélos électriques à travers le monde.

En novembre 2018, Ford a acquis la start-up de scooters électriques sans quai, Spin. Avec cette acquisition, Ford prévoit d’élargir sa gamme de produits sur le marché des moteurs électroniques, et non seulement d’être le leader clé des voitures, mais également de passer aux motos et aux vélos. Ford distribuerait et étendrait les moteurs électroniques à des parties distinctes du monde, y compris les grandes villes métropolitaines et les villes de taille moyenne. Avec cette acquisition, la demande de moteurs électriques augmenterait de façon exponentielle au cours de la période de prévision.

Facteurs de marché:

La hausse des prix de l’essence et du carburant stimule la croissance des moteurs électroniques

Les initiatives croissantes prises par le gouvernement pour promouvoir les vélos respectueux de l’environnement et sans émission de carbone accélèrent la croissance de ce marché

Le rythme rapide de l’urbanisation et la croissance du secteur automobile stimulent la croissance

Les embouteillages croissants augmentent la demande de vélos à assistance au pédalage, faciles et simples à conduire

L’évolution des modes de vie des consommateurs vers l’utilisation de vélos électriques pour le fitness et les activités d’aventure augmente la demande de vélos électriques

Sensibilisation croissante des consommateurs aux produits écologiques et efficaces

Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé et l’adoption de modes de vie sains par les gens accélèrent également la croissance des vélos électriques

Demande de vélos électriques par les touristes en tant que véhicule autonome

Le marché annuel du vélo électrique 2020 propose :

Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché du vélo électrique sous des angles critiques, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc.

Plus de 10 profils des principaux États producteurs de vélos électriques, avec des points saillants sur les conditions du marché et les tendances de la vente au détail

Perspectives réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs

Prix ​​de gros de référence, position sur le marché, plus prix des matières premières impliquées dans le type de vélo électrique

Marché mondial des vélos électriques : analyse du segment

Par classe

Classe I

Classe II

Classe III

Par type de batterie

Lithium-Ion

Lithium-Ion Polymère

Acides de plomb

Nickel-hydrure métallique

Acide de plomb scellée

Autres

Par type de moteur/Kit de conversion

Moyeu de moteur

Mi-entraînement électrique

Ensemble de roues tout-en-un

Autres

Par type de produit

Mode d’assistance à la pédale

VAE

Petits vélos électriques

Mode accélérateur/alimentation à la demande

Vélos électriques de vitesse

Par utilisation finale

Ville/Urbain

Randonnée

Cargaison

Courses

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Points ciblés dans le rapport

Le rapport propose des évaluations des parts de marché aux niveaux régional et mondial

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

Tendances futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des vélos électriques

Comparaison de la taille des vélos électriques (volume des ventes) par type

Taille des vélos électriques (consommation) et comparaison des parts de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) des vélos électriques par région

Ventes de vélos électriques, revenus et taux de croissance

Situation et tendances concurrentielles du vélo électrique

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des principaux segments d’activité

Joueurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analysez les concurrents, y compris tous les paramètres importants du vélo électrique

Analyse mondiale des coûts de fabrication des vélos électriques

La plus récente cartographie innovante des progrès et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

