Scénario commercial du marché du verre plat, taille, part, croissance, perspectives, tendances, analyse du secteur et rapport sur les prévisions 2030

La du marché du verre plat était de 140,30 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de verre plat du secteur automobile pour diverses applications dans les véhicules de tourisme est un facteur majeur de croissance des revenus du marché.

En outre, l’utilisation croissante du verre plat pour la production de panneaux solaires devrait propulser la croissance des revenus du marché à l’avenir. La masse des modules solaires utilisés pour la production de verre est le composant le plus important en masse, représentant environ 97 % du poids du module. Dans les systèmes d’énergie solaire, le verre est utilisé pour protéger les composants, fournir une résistance structurelle au module et enfermer les cellules.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées de produits sur le marché du verre plat.

Les principaux acteurs du marché sont Saint Gobain, Cevital Group, Vitro, Euroglas, Schott AG, Cardinal Glass Industries, Guardian Industries, Gulf Glass Industries, Scheuten Glass et China Glass Holdings Limited.

Emergen Research a segmenté le marché du verre plat en fonction du produit, de l’application et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Basic

Laminated

Insulated

Tempered

Coated

Others

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2019–2030)

Architecture

Automobile

Autres

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’offre et la demande ratio, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Objectifs

étude de la taille du marché mondial du verre plat par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2019-2020) et aux prévisions (2020-2027)

Analyse de la structure industrielle du marché du verre plat par identification des divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse du marché du verre plat basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis , et les risques sur le marché mondial de Verre plat

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits nches, et d’autres alliances stratégiques

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

