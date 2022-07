Scénario commercial du marché du traitement neuromorphique, taille, part, croissance, perspectives, tendances, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial du traitement neuromorphique devrait atteindre 11,29 milliards de dollars d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research.

Les principaux facteurs de croissance du marché comprennent l’expansion sur le marché des capteurs; la demande croissante d’IA et d’apprentissage automatique ; adoption plus rapide de logiciels dans des applications telles que l’apprentissage en ligne continu, l’analyse prédictive, la diffusion de données en temps réel et la modélisation de données ; exigence de circuits intégrés efficaces ; accélérer la demande de traitement neuromorphique dans des applications telles que la vision artificielle, la surveillance vidéo et l’identification vocale.

Le principal avantage des puces neuromorphiques est qu’elles peuvent traiter les connaissances plus rapidement que les processeurs ordinaires, ce qui aide l’industrie de la défense à traiter les données du champ de bataille, y compris la gestion des ressources et des armes.

Le besoin croissant de tester et de transmettre des signaux dans cette industrie est principalement à l’origine de l’expansion du marché de l’informatique neuromorphique pour l’industrie aérospatiale et de la défense. En effet, avec l’aide de l’informatique neuromorphique, le codage devient sécurisé, réduisant ainsi les cybermenaces lors de la transmission de données d’un bout à l’autre. Il s’agit d’un autre facteur déterminant dans diverses applications industrielles.

Principaux faits saillants du rapport

En juillet 2019, un système neuromorphique de 8 millions de neurones nommé Pohoiki Beach a été lancé par Intel Corporation. Il dispose de 64 puces de recherche Loihi développées pour la communauté des chercheurs.

Pohoiki Beach permet aux chercheurs d’expérimenter une puce de recherche inspirée du cerveau, Loihi, afin de redimensionner les algorithmes inspirés par les neurones qui comprennent le codage clairsemé, la planification de chemin et la localisation et la cartographie simultanées (SLAM).

La technologie de reconnaissance de signal est utilisée dans un large éventail d’applications, en raison des progrès rigoureux de la puissance de calcul menant à l’adoption généralisée de l’ingénierie mobile et basée sur le cloud, ce qui en fait l’application à la croissance la plus rapide pour l’informatique neuromorphique.

Le plomb noir qui est de nature expansible est l’agent de flamme le plus préféré. En effet, toute entreprise considère cela comme une réponse écologique à la question.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du traitement neuromorphique est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Parmi les principaux participants figurent IBM Corp., HP Corp., Samsung Electronics Ltd., Intel Corp., HRL Laboratories, LLC, General Vision Inc., Applied Brain Research, BrainChip Holdings Ltd. et General Vision Inc., entre autres.

Emergen Research s’est segmenté sur le marché mondial du traitement neuromorphique en fonction des applications, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Traitement du signal Traitement des

images Traitement des

données

Détection d’objets

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017 -2027)

Electronique Grand Public

Automobile

Santé

Militaire et Défense

Autres

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique .

Perspectives régionales du marché du traitement neuromorphique :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

MEA

cléQuestions répondues dans le rapport:

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Traitement neuromorphique d’ici 2027?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Traitement neuromorphique tout au long de la période de prévision?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Traitement neuromorphique?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

