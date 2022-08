Scénario commercial du marché du cannabis médical, revenus, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2028 | Recherche émergente

Le Global de marché Cannabis médical est un document détaillé décrivant les avancées et développements récents dans le domaine commercial Cannabis médical en considérant 2020 comme année de base et 2021-2028 comme calendrier prévisionnel. Selon les dernières analyses d’Emergen Research. L’augmentation des produits à base de cannabis médical et l’augmentation des activités de recherche stimulent la croissance des revenus du marché. De plus, la légalisation du produit dans plusieurs pays propulse également la croissance du marché.

Le produit est utilisé avec d’autres analgésiques opioïdes, ce qui permet aux patients de réduire la dose et la fréquence des opioïdes, soulageant ainsi la douleur. La légalisation de la marijuana dans tout le pays pourrait créer jusqu’à 1 million d’emplois d’ici 2025 aux États-Unis. Des travailleurs sont nécessaires pour cultiver, transformer, distribuer et vendre de la marijuana et ses produits connexes.

Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les licences accords et autres. et un problème d’élocution. De plus, le problème d’entreprendre du cannabis médical et un manque de sécurité des données entraveront la croissance du cannabis médical.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent : Canopy Growth Corporation, Aphria, Inc., Aurora Cannabis, Maricann Group, Inc., Tilray, Cronos Group, Organigram Holdings, Inc., Vivo Cannabis, Tikun Olam et Insys Therapeutics,

Inc. Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du cannabis médical en fonction du type de produit, de l’application, de la voie d’administration, du canal de distribution et de la région :

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

huile

bourgeons

teintures

Perspectives d’application

Douleur chronique

Troubles mentaux

Anorexie

Convulsions Spasmes

musculaires

Cancer

Autres

Voie d’administration Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

orale

intraveineuse

inhalation

topique

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dispensaires

en ligne

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

À C du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants dudu

Chapitre 7 : Analyse régionale

marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

