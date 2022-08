Scénario commercial du marché de la santé des femmes, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2027

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la santé des femmes ajouté par Emergen Research est une étude approfondie de l’industrie et comprend une étude de plusieurs facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Le rapport est formulé en tenant compte des politiques gouvernementales, du paysage du marché, des technologies, des risques du marché, des opportunités et des défis auxquels le marché est confronté. Le rapport analyse en outre les données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, les développements technologiques récents, les principaux concurrents et la bifurcation régionale.

Le marché mondial de la santé des femmes devrait atteindre 24,48 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché de la santé des femmes connaît une forte demande attribuable à une demande croissante de dispositifs (dispositifs intra-utérins, anneaux vaginaux et implants) et de médicaments (Prolia, Evista, Xgeva, Mirena et Zometa, entre autres) dans des applications comprenant les contraceptifs, l’ostéoporose post-ménopausique, l’infertilité hormonale, la ménopause, l’endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), entre autres.

L’utilisation de la contraception féminine est bénéfique dans la prévention des problèmes de santé associés à la grossesse, en particulier pour les filles pubères, ainsi que dans la planification de la grossesse pour réduire les risques de mortalité infantile, qui sont plus élevés lors d’accouchements séparés par un nombre d’années moindre. En outre, il offre divers autres avantages potentiels comprenant des perspectives prolongées d’éducation et d’autonomisation des femmes, ainsi que le maintien d’une population saine et la croissance économique des nations.

Le rapport couvre les revenus historiques et le volume des ventes, et les données sont ensuite validées pour fournir une estimation prévisionnelle du marché de la taille du marché et des chiffres des ventes pour les régions clés ainsi que les types et les applications de l’utilisateur final. De plus, le rapport inclut également des facteurs macroéconomiques et des politiques réglementaires relatives à l’industrie de la santé des femmes à des fins d’évaluation et d’analyse prédictive.

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que les profils de produits, les capacités de production, les produits/services, l’analyse des prix, les marges bénéficiaires et les développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Merck & Co., Allergan, Bayer AG, Novartis AG, Pfizer, Amgen, Lupin Limited, Johnson & Johnson Services Inc., Agile Therapeutics et Apothecus Pharmaceutical Corporation, entre autres.

Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Segmentation régionale :

sur la base de la répartition géographique, le secteur de la santé des femmes est segmenté en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’analyse régionale du marché Santé des femmes donne un aperçu des régions qui devraient détenir la plus grande part du marché. En outre, le rapport fournit des données précieuses sur la distribution, la production, les habitudes de consommation, les exportations/importations et le rapport entre l’offre et la demande.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la santé des femmes en fonction du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, Milliards USD ; 2017-2027)

Dispositifs

Médicaments

Application Outlook (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Contraceptifs

Ostéoporose

Infertilité hormonale

Ménopause

Endométriose

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Autres

Perspectives pour les utilisateurs finaux (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux et Cliniques

