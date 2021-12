Scénario actuel du Marché de la Bioinformatique en Asie-Pacifique et Perspectives de croissance de 2021 à 2028

Analyse de Marché et perspectives : Marché de la Bioinformatique en Asie-Pacifique

Le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché croît à un TCAC de 14,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 6 027,13 millions de dollars d’ici 2028. Le besoin croissant de bioinformatique intégrée dans le diagnostic protéomique, génomique et clinique stimule la croissance du marché.

La bioinformatique est une sous-discipline de la biologie et de l’informatique concernée par l’acquisition, le stockage, l’analyse et la diffusion de données biologiques, le plus souvent des séquences d’ADN et d’acides aminés. La bioinformatique utilise des programmes informatiques pour diverses applications, notamment pour déterminer les fonctions des gènes et des protéines, établir des relations évolutives et prédire les formes tridimensionnelles des protéines. La bioinformatique crée des bases de données pour la biologie, la biotechnologie et des domaines connexes, tels que des bibliothèques de séquences de protéines ainsi que des logiciels d’analyse, qui sont utilisés par les chercheurs pour étudier la structure des gènes et des protéines. La mise en œuvre de différents outils de bioinformatique et d’algorithmes de calcul facilite l’analyse statistique avancée et l’interprétation des données d’énormes données de recherche, ce qui contribue à réaliser les avantages potentiels du projet de génome humain par un séquençage des nucléotides approprié, créant ainsi une base de données des informations générées. Ils sont largement utilisés dans différentes applications telles que les soins de santé, les découvertes de médicaments, la protéomique, la recherche vétérinaire, la recherche en microbiologie, etc.

Le rapport sur le marché de la bioinformatique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse des pipelines de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la bioinformatique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Analyse du Paysage Concurrentiel et de la Bioinformatique Asie-Pacifique Partager

Le paysage concurrentiel du marché de la bioinformatique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, les sites et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications et la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’objectif de l’entreprise lié au marché de la bioinformatique.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique figurent Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina, Inc., Agilent Technologies, Inc., QIAGEN, BGI, INSILICOGEN, INC., PerkinElmer Inc., Innoplexus, Eurofins Scientific, WATERS, SOPHiA GENETICS, Partek, Incorporated, DNASTAR, DASSAULT SYSTEMES, DNANEXUS, INC., Geneious, Syntekabio, Inc., Strand Life Sciences, Quest Diagnostics Incorporated, Vishuo Biomedical Pte. Ltd., et Accely Group parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’augmentation des initiatives des gouvernements et des organisations privées stimule la croissance du marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique.

Le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque croissance de pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Portée et Taille du Marché de la Bioinformatique en Asie-Pacifique

Sur la base du type, le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique est segmenté en plates-formes de séquençage, outils de gestion des connaissances, logiciels de bioinformatique et services. En 2021, le segment des plates-formes de séquençage devrait dominer en raison de l’augmentation de la gamme de tâches importantes telles que l’analyse de la variation et de l’expression des gènes, l’analyse et la prédiction des gènes et de la structure des protéines.

Sur la base du secteur, le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique est segmenté en biotechnologie médicale, universitaires, biotechnologie animale et biotechnologie médico-légale. En 2021, le segment de la biotechnologie médicale devrait dominer en raison de l’augmentation des méthodologies de recherche dans le domaine de la biotechnologie, notamment le séquençage automatique du génome, l’identification des gènes et le développement de médicaments.

Sur la base de l’application, le marché de la bioinformatique en Asie-Pacifique est segmenté en médecine préventive, médecine moléculaire, médecine personnalisée, génomique et développement de médicaments, informatique et conception de médicaments, protéomique, résistance aux antibiotiques, études évolutives, nettoyage des déchets, sciences vétérinaires, transcriptomique, métabolomique et autres. En 2021, le segment Génomique et développement de médicaments devrait dominer en raison de l’augmentation des opportunités et de l’implication potentielle de la génomique et de la pharmacogénomique dans la recherche clinique.

