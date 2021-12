Savoir comment la transformation numérique sur le marché du pétrole et du gaz remodèle l’industrie dans le monde | Deloitte, PwC, Accenture, McKinsey, IBM, Siemens, Atos

« Le numérique est un outil clé dans le secteur pétrolier et gazier pour réduire les coûts, prendre des décisions plus rapides et avancées, et augmenter la productivité des équipes de travailleurs. Pour la grande majorité des organisations pétrolières et pétrolières, il est toutefois exigeant de traduire la performance numérique en une meilleure performance économique globale et une nouvelle croissance commerciale. »

Les principaux fabricants couverts par ce rapport sur la transformation numérique du marché du pétrole et du gaz sont : –

Deloitte, PwC, Accenture, GE, Oil & Gas IQ, McKinsey, Boston Consulting Group, IBM, Siemens, Atos, EnergyIQ, Wipro, TCS.

Le marché mondial de la transformation numérique du pétrole et du gaz devrait connaître une croissance énorme au cours de la période de prévision 2019 à 2025. L’informatique est très demandée aux États-Unis. Ces marchés internationaux à partir de l’attitude intensive de toutes les tendances en cours qui peuvent affecter le marché et qui sont vitales pour être comprises sont étudiés. L’effet général sur les possibilités d’achat peut avoir une influence déterminante sur le marché de travail dans les années à venir. Les dynamiques qui ont un effet sur le marché ont été étudiées méticuleusement.

L’objectif principal de la diffusion de ces rapports est d’offrir une évaluation descriptive de la façon dont les développements devraient sans aucun doute avoir un effet sur l’avenir proche de la transformation numérique sur le marché du pétrole et du gaz pour la durée de la durée prévue. Celle-ci commercialise des fabrications compétitives et les fabrications approchantes sont étudiées avec leurs études ciblées. Les ventes, la fabrication, le prix, le pourcentage de marché de ces joueurs sont indiqués avec des rapports spécifiques.

Dans la segmentation géographique, les régions comprenant l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe et les États-Unis d’Amérique latine ont une importance majeure. Les principales forces motrices de la transformation numérique sur le marché du pétrole et du gaz sur chaque marché unique sont mentionnées avec des contraintes et des possibilités. Les restrictions reçoivent également un contre-acte qui s’avère être une possibilité pour ce marché pour la durée de la période de prévision de 2019 à 2025 respectivement.

Ce rapport offre une compréhension approfondie et complète de la transformation numérique sur le marché du pétrole et du gaz. Avec des informations spécifiques recouvrant tous les composants clés du marché existant, ce dossier donne les dossiers existants des principaux producteurs. Il est fait référence au savoir-faire des circonstances du marché par le respect de faits anciens corrects concernant chaque section de la période de prévision.

La transformation numérique sur le marché du pétrole et du gaz est également expliquée aux clients comme un instantané holistique d’un paysage concurrentiel au cours de la période de prévision concurrentielle donnée. Une analyse comparative des acteurs et des segmentations régionales, qui permet aux lecteurs de mieux appréhender les territoires et les ressources avec une meilleure compréhension.

