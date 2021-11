Rupture Disc Market estime que le marché se développera à environ 3,7% de TCAC de 2021 à 2031

Les ventes mondiales de disques de rupture devraient être évaluées à 587,5 millions de dollars US en 2021, avec une projection stable à long terme, selon les dernières informations de Persistence Market Research. Le rapport estime que le marché se développera à environ 3,7% TCAC de 2021 à 2031.

Le besoin croissant de dispositifs de sécurité haute performance dans le secteur industriel a conduit à une intensification de la demande de disques de rupture de l’industrie pétrolière et gazière et de l’énergie et de la chimie. Les avancées technologiques rapides dans la conception et la fabrication des disques de rupture devraient également compléter la croissance du marché au cours des prochaines années.

La demande de disques de rupture a chuté en 2020 en raison des effets de récession provoqués par l’épidémie de pandémie de COVID-19. La compensation des taux de production et de la chaîne d’approvisionnement dans les industries d’utilisation finale a proportionnellement affecté la croissance du marché. Cependant, avec le secteur manufacturier et l’industrie pétrolière et gazière qui se dirigent progressivement vers un mode de reprise de la croissance au cours de l’exercice actuel, on s’attend à ce que les ventes de disques de rupture soient de bon augure.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Dans plusieurs industries, le nombre d’accidents (surpression) augmente, et par conséquent, il y a eu une plus grande demande pour une sécurité accrue dans les opérations industrielles, entraînant la demande de disques de rupture.

Sur la base du type de matériau, les disques de rupture métalliques devraient détenir une part importante par rapport aux disques de rupture en graphite, en raison de leur préférence croissante dans les industries telles que le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons.

Les sociétés de disques de rupture investissent dans la conception et la fabrication d’avancées technologiques, en utilisant la technologie laser et une ingénierie de pointe pour produire des disques de rupture fiables et rentables, qui devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché dans les années à venir.

Les disques de rupture en combinaison avec des soupapes de décharge devraient détenir plus de 50 % de part de marché.

L’industrie pétrolière, gazière et chimique devrait détenir près de 40 % de la part de marché globale en tant qu’utilisateurs finaux d’ici 2031.

Le marché a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -4,4%.

Le marché en Chine et au Japon devrait augmenter d’environ 4,3% TCAC au cours des dix prochaines années.

« La forte augmentation de la demande de l’industrie pétrolière, gazière et chimique au cours des dernières années devrait stimuler la croissance du marché des disques de rupture. La demande sera alimentée dans des proportions saines pour les installations nouvelles et modernisées », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

On observe que le marché est très fragmenté, les principaux acteurs représentant moins d’un quart des parts de marché. Les acteurs du marché sont susceptibles d’investir dans les nouvelles avancées technologiques et l’expansion de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont

Société Fike,

BS&B Safety Systems, L.L.C.,

Parker Hannifin Corporation,

Halma Plc,

Graco Inc,

V-TEX Corp,

Emerson Electric Co,

Continental Disc Corporation LLC,

Groupe Mersen,

BASCO.

