RTLS pour la floraison du marché de la santé de 6384,45 millions de dollars US d’ici 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

La technologie RTLS ou système de localisation en temps réel facilite la détection et le suivi de la localisation des objets et des personnes en temps réel. La technologie est très populaire dans de nombreux secteurs verticaux tels que la défense, la vente au détail, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les soins de santé. L’inculcation de ces technologies dans les soins de santé gagne de plus en plus de terrain pour des services améliorés dans les hôpitaux et des retours sur investissement élevés. La croissance du RTLS sur le marché de la santé est attribuée à la compétitivité accrue du marché avec l’émergence de start-ups et les avantages associés au RTLS. D’un autre côté, des facteurs tels que la sécurité des données et les problèmes de confidentialité associés à RTLS limitent la croissance du marché.

Le RTLS pour le marché des soins de santé était évalué à 1455,73 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 6384,45 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 18,6 % de 2019 à 2027.

Les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) sont devenus la base des applications qui améliorent l’efficacité, la productivité et la sécurité dans tous les secteurs. RTLS aide les employés à se concentrer sur les activités qui apportent plus de valeur à l’organisation. Il permet de localiser et de suivre les actifs avec précision, et les personnes permettent d’optimiser les processus. Cet aperçu vu à travers un prisme numérique le développement de la transformation numérique, de nombreuses options et normes sont apparues. Bluetooth, LTE, UWB et Zigbee offrent un excellent service aux entreprises malgré l’utilisation de méthodes différentes.

(**Remarque : L’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact COVID-19**)

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le RTLS mondial pour le marché de la santé | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici :

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006259/

Principaux fournisseurs de RTLS pour le marché de la santé :-

• CenTrak, Impinj, Inc.

• InSites intelligents

• Aruba (Hewlett Packard Enterprise Development LP)

• Société Midmark

• Sanitag

• Technologies de sondeur

• STANLEY Santé

• Technologies de télépistage

RTLS sur le marché de la santé – par technologie

• Solution logicielle

• Matériel

• Prestations de service

RTLS sur le marché de la santé – par type d’établissement

• Chirurgie assistée par robot

• Assistants virtuels

• Assistants de flux de travail administratifs

• Machines connectées

• Diagnostic

• Essais cliniques

• Détection de fraude

• La cyber-sécurité

• Réduction des erreurs de dosage

• Autres

RTLS sur le marché de la santé – par application

• Hôpitaux et fournisseurs de soins de santé

• Les patients

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

• Payeurs de soins de santé

• Autres

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global du RTLS pour les soins de santé dans le monde. Ce rapport sur le marché RTLS pour les soins de santé fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

ÉVALUER L’IMPACT DU COVID-19 sur le marché RTLS pour les soins de santé ? Visitez ici pour une copie PDF >>

https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00006259

Présentation d’une brève couverture du rapport sur le marché RTLS pour les soins de santé :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et risques sur le marché RTLS pour les soins de santé.

– Commercialiser les innovations récentes et les événements majeurs.

-Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des acteurs leaders du marché RTLS for Healthcare.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés spécifiques au marché.

-Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et du marché vitales frappant le marché RTLS pour les soins de santé.

Pour conclure, le rapport combine sans effort les données dans une étude intégrée qui comprend la réputation de connaissance des facteurs de combinaison impliqués dans le marché mondial RTLS for Healthcare.

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial du RTLS pour les soins de santé

Chapitre 2 Analyse des données de marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et actualités du gouvernement de marché

Chapitre 5 Demande du marché en 2021

Chapitre 6 État du marché et prévisions 2021-2028

Chapitre 7 RTLS mondial pour les fournisseurs clés du marché de la santé

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 RTLS mondial pour le marché des soins de santé Analyse de la faisabilité des investissements dans un nouveau projet

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006259/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans la technologie, la santé, la fabrication, l’automobile et la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com