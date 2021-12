Robots médicaux transformant le marché Croissance en 2021, segments, industrie par taille, part, demande, tendances et aperçu des principales entreprises jusqu’en 2028

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial de la transformation des robots médicauxdes informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport Global Medical Robots Transforming est un rapport d’étude de marché supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les entreprises peuvent obtenir une connaissance et une expertise inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés pertinents à l’aide de ce rapport d’étude de marché. Ce rapport est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Le marché des robots médicaux transformant les soins de santé devrait croître de 18,7% pour 2020-2027, des facteurs tels que les problèmes de sécurité liés aux appareils de chirurgie robotique entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Les robots médicaux transforment le scénario du marché des soins de santé

Selon Data Bridge Market Research, le marché des robots médicaux transformant les soins de santé atteint une croissance significative dans les économies en développement au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’introduction de robots médicaux dans les hôpitaux, l’amélioration de la qualité de vie des personnes, la popularité croissante de des robots chirurgicaux technologiquement avancés et un diagnostic croissant de maladies stimuleront la croissance du marché. Le marché des robots médicaux transformant les soins de santé devient de plus en plus compétitif chaque année, les robots chirurgicaux devant atteindre une part maximale au cours de la période 2020-2027. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des robots médicaux transformant les soins de santé.

La liste des fournisseurs importants opérant sur ce marché comprend :

Intuitive Surgical

Stryker

Hocoma

Mazor Robotics

CMR Surgical Ltd

Auris Health Inc.

Accuray Incorporated

Omnicell Inc.

ARxIUM

Ekso Bionics

Capsa Healthcare

TransEnterix Surgical Inc.

Stereotaxis Inc.

ReWalk Robotics

Titan Medical Inc.

Medtech SA

Aethon

Medrobotics Corporation

InTouch Technologies Inc.

McKesson Corporation

Renishaw plc.

Varian Medical Systems Inc.

OU Productivité PLC

Siemens Healthcare GmbH

Les robots médicaux mondiaux transformant les segments du marché des soins de santé et l’analyse géographique :

Par application (robots chirurgicaux, robots hospitaliers et de pharmacie, systèmes de radiochirurgie non invasifs

Les robots médicaux transforment le marché des soins de santé – Segment géographique

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Global Medical Robots Transforming Healthcare Portée et taille du marché

Les robots médicaux transformant le marché des soins de santé sont segmentés en fonction de la base d’application. La croissance de ce segment vous aidera à analyser la faible croissance des industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’application, le marché des robots médicaux transformant les soins de santé est divisé en robots chirurgicaux, robots hospitaliers et de pharmacie et systèmes de radiochirurgie non invasifs.

Années prises en compte pour ce rapport :

o Années historiques : 2010-2019

o Année de référence : 2019

o Année estimée : 2020

o Robots médicaux transformant le marché des soins de santé Période de prévision : 2020-2027

Les robots médicaux mondiaux transformant la portée et la taille du marché des soins de santé

Le marché des robots médicaux transformant les soins de santé est segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type, le marché des robots médicaux transformant les soins de santé est segmenté en marijuana récréative et marijuana médicale.

En fonction des applications, le marché des robots médicaux transformant les soins de santé est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

En fonction du type de produit, le marché des robots médicaux transformant les soins de santé est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

