Robotique guidée par la vision Pertes de marché 12 958,9 millions de dollars US Taille ; Encore de la place pour grandir

Selon notre dernière étude de marché sur « Vision Guided Robotics Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Component Type (Software, Hardware, and Services), Type (2D-Vision System Robot and 3D-Vision System Robot) » , et Industry Vertical (Automotive, Aerospace & Defense, Food & Beverages, Healthcare & Pharmaceutical, Electrical & Electronic, and Metal Processing) », le marché était évalué à 4 616,6 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 12 958,9 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance de la robotique guidée par la vision. L’étude couvre les données des acteurs émergents, y compris : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants sont ABB Ltd., Basler AG, Cognex, Denso Corporation, Fanuc Corporation, ISRA Vision, Omron Corporation, Pleora Technologies Inc., Universal Robots AS, Yaskawa Electric Corporation.

Aperçu de la robotique guidée par la vision :

le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

La robotique guidée par la vision est utilisée dans divers secteurs verticaux pour se concentrer sur l’extraction, la caractérisation et l’interprétation des informations d’un produit particulier et effectuer la tâche autonome souhaitée, qu’elle soit mécanique ou électrique. Les entreprises de robotique guidée par la vision du monde entier se concentrent constamment sur le développement de technologies de pointe qui amélioreraient davantage le scénario d’automatisation et aideraient les industries manufacturières à intensifier leur processus. Les progrès des technologies de caméra et de la puissance de traitement permettent aux robots d’assumer des tâches plus amorphes telles que la conduite, le vol et les activités mobiles, entre autres, ce qui nécessite des capacités d’identification et d’évitement d’obstacles grâce à des systèmes de vision. Les principaux domaines dans lesquels les fabricants de robots développent un robot robuste guidé par la vision comprennent l’augmentation rapide de la puissance de calcul, l’avancement du matériel d’imagerie, l’amélioration des bibliothèques de logiciels de haut niveau et la réduction du coût de la mémoire informatique. De plus, l’avancement de la vision artificielle renforcera la technologie d’automatisation dans le secteur industriel dans les années à venir.

Le rapport segmente le marché mondial de la robotique guidée par vision comme suit :

Marché mondial de la robotique guidée par vision – par type de composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché mondial de la robotique guidée par vision – par type

Robot système de vision 2D

Robot système de vision 3D

Marché mondial de la robotique guidée par vision – par secteur vertical

Automobile Soudure et soudage Manipulation du matériel Assemblage et démontage Peinture et distribution Les autres

Électrique et Électronique Soudure et soudage Manipulation du matériel Assemblage et démontage Peinture et distribution Les autres

Aérospatial et Défense Soudure et soudage Manipulation du matériel Assemblage et démontage Peinture et distribution Les autres

Nourriture et boissons Manipulation du matériel Coupe et traitement Les autres

Santé & Pharmaceutique Manipulation du matériel Les autres

Traitement des métaux Assemblage et démontage Fraisage Entretien des machines Les autres



Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la robotique guidée par vision :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Robotique guidée par la vision

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la robotique guidée par la vision.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Pilotes, tendances et défis de la robotique guidée par la vision

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la robotique guidée par la vision, de l’analyse d’impact post-COVID, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Robotique guidée par la vision qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants / entreprises avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2020-2027)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Vision Guided Robotics Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans leur cadre de décision.

Quels sont les avantages des études The Insight Partners ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

