Robo-Advisory Market 2022, taux de croissance, valeur des ventes, innovation technologique jusqu’en 2028

Le marché mondial du Robo-Advisory est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché de Robo-Advisory propose une approche holistique de la valeur marchande, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le logiciel de conseil en robotique systématise les portefeuilles de clients pour les conseillers en placement enregistrés (RIA), les banques et les courtiers financiers. Ces applications sont conçues pour réduire les coûts de gestion et d’acquisition des clients pour les courtiers et accroître la facilité avec laquelle les professionnels de la finance peuvent gérer leurs comptes clients, principalement ceux dont les actifs sont moins investissables. Le rapport sur le marché de Robo-Advisory comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de Robo-Advisory.

Dynamique du marché

L’automatisation de la création de portefeuilles d’investissement est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des logiciels de conseil robotique. De plus, la fourniture de conseils en investissement sur les émissions basés sur les données du marché est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des logiciels de conseil robotique.

Principaux joueurs clés : –

AdvisorEngine Inc.

Empirique

InvestCloud, Inc.

Mangoustan BCC Pte Ltd. (Bambu)

Nummularii

Oranj

PINTEC

Logiciel de profil

Capital évolutif limité

Règles techniques

Segmentation du marché

Le marché mondial des logiciels de conseil en robotique est segmenté en fonction du déploiement et de la taille de l’organisation. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en tant que basé sur le Web, basé sur le cloud. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME).

Cadre régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des logiciels de conseil robotique en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des logiciels de conseil robotique de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Rapport sur le marché des robots-conseils par type de segmentation:

Basé sur le Web, basé sur le cloud

Rapport sur le marché des robots-conseils par application de segmentation:

Grandes Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Informations clés couvertes :

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de Covid-19 sur le marché des robots-conseils

Variables, tendances et moteurs du marché de Robo-Advisory

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

Points clés traités dans le rapport sur le marché des robots-conseils :

– Aperçu du Robo-Advisory, définition et classification des perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché des robots-conseils par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur le marché des robots-conseils

– Part de Robo-Advisory, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de Robo-Advisory par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Robo-Advisory Approvisionnement, Consommation, Exportation, Importation par Pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

