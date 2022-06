Revenus, ventes et TCAC de la production du marché des véhicules récréatifs 2028

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché des véhicules récréatifs » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par marché. segment. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des véhicules récréatifs au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

APERÇU DU MARCHÉ

Un véhicule récréatif est défini comme un véhicule motorisé ou une roulotte équipé de toutes les commodités que l’on retrouve dans une maison avec espace habitable. Il comprend une cuisine, une chambre, une salle de bain et une salle de repos. Certaines des caractéristiques spéciales que l’on trouve rarement dans les véhicules récréatifs sont le bain à remous, la salle à manger, un bureau et une coiffeuse. La majorité des VR ont un pont, mais certains des VR personnalisés disponibles comprennent également deux ponts. Les véhicules récréatifs sont principalement utilisés pour transporter des activités de loisirs telles que le camping et les vacances. Parfois, les camping-cars sont utilisés comme bureaux mobiles pour les voyageurs d’affaires, ces véhicules sont mis à disposition principalement par le biais de la personnalisation.

PORTÉE DU MARCHÉ

L' »Analyse du marché mondial des véhicules récréatifs jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des véhicules récréatifs avec une segmentation détaillée du marché par véhicule, carburant et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des véhicules de loisirs et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Basé sur le véhicule, le marché mondial du marché des véhicules récréatifs est segmenté en camping-cars et en camping-car tractable.

Sur la base du carburant, le marché est segmenté en essence et diesel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs

Le nombre croissant de campeurs actifs contribue à la demande de VR.

L’augmentation de la demande de voyages en voiture pour échapper à la quarantaine stimulerait également la croissance. La période post-confinement devrait voir la hausse du nombre de primo-accédants.

Contraintes

Coût d’achat initial élevé.

ACTEURS DU MARCHÉ

Airstream, Inc.

VR Cruiser

Suites de luxe DRV

RV hollandais

Forest River, Inc.

Nexus RV LLC.

Groupe REV, Inc.

Thor Industries, Inc.

Véhicules récréatifs Triple E

Winnebago Industries, Inc.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Véhicule récréatif? Comment le marché des véhicules récréatifs va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché des véhicules récréatifs ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Véhicule récréatif? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Véhicule récréatif tout au long de la période de prévision?

