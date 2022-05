Revenus du marché mHealth, SWOT, analyse PEST, facteurs de croissance, 2028 | Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la santé mobile affichera un TCAC d’environ 34,68 % pour la période de prévision 2021-2028. La pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres gadgets similaires, les avancées technologiques croissantes dans la connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus et la prévalence croissante des maladies chroniques et autres maladies infectieuses sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché mHealth.

mHealth est une solution technologique d’e-santé qui collecte et conserve les données des patients qui sont à leur tour utilisées pour le suivi et l’analyse. mHealth permet la surveillance à distance des patients pour fournir un soutien au traitement et des services de diagnostic.

L’adoption accrue d’appareils connectés et d’applications mHealth pour la gestion des maladies chroniques et infectieuses soutient le taux de croissance du marché à la hausse. Les avancées croissantes dans les solutions mobiles avancées sont l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché de la santé mobile. Une prestation de soins de santé centrée sur le patient, associée à une concentration sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, le manque de normes et de réglementations fera dérailler le taux de croissance du marché. La résistance des prestataires de soins de santé traditionnels posera en outre des défis pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent : –

Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips NV, iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation., Doximity, Inc., Evolent Health, Inc., Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia, Cisco Systems, Inc., AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC., BioTelemetry, Inc. et AliveCor, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation du marché mondial de la santé mobile

Par produit et service (Dispositifs Médicaux Connectés et Autres Dispositifs Médicaux Connectés)

Applications mHealth (applications de soins de santé et applications de gestion des médicaments)

Applications médicales (applications de référence médicale, applications de formation médicale continue, applications de gestion et de surveillance des patients et applications de communication et de conseil)

Services mHealth (services de télésurveillance, services de diagnostic et de consultation, services de traitement

Services de renforcement du système de santé, Services de conditionnement physique et de bien-être et Services de prévention)

