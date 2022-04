Revenus du marché gel douche, tendances, facteurs de croissance, analyse et prévisions par région et par pays jusqu’en 2028

Un nouveau rapport sur le marché mondial du gel douche est récemment publié par Reports and Data pour offrir une analyse complète de l’industrie. Le rapport offre des informations détaillées sur la taille du marché, la croissance des revenus, les principaux moteurs, les contraintes, les limites ainsi que les principales entreprises opérant sur le marché. Le rapport fournit des informations précises sur les différents segments et la bifurcation régionale. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché mondial du gel douche ainsi que chaque acteur du marché, sa situation financière, sa position mondiale, son accord de licence, son portefeuille de produits et de services et ses plans d’expansion commerciale.

L’augmentation de la concurrence sur le marché mondial a conduit à une augmentation de l’innovation et des progrès technologiques dans le secteur pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement. Le rapport analyse la fabrication et la consommation de produits pour donner une estimation prévisionnelle précise du marché mondial. Il offre également un aperçu panoramique du marché pour aider les parties prenantes, les fournisseurs, les investisseurs et les clients à prendre des décisions éclairées.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, y compris la R & D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport offre une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, les revenus bruts, la marge bénéficiaire, le ratio de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Ce rapport d’étude mondial est une analyse complète de l’industrie offrant une évaluation historique et prévisionnelle du marché mondial. En plus de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter, le rapport couvre également l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Les données statistiques clés ont été organisées en tableaux, diagrammes, graphiques à barres, figures et autres représentations picturales. Le rapport offre également des recommandations stratégiques aux principaux acteurs et aux nouveaux entrants pour surmonter les défis et acquérir une base solide sur le marché.

Résumé du marché :

L’industrie des biens de consommation courante (FMCG) a connu une augmentation massive de la demande au cours des derniers temps en raison de l’augmentation du niveau de revenu disponible, du lancement de produits avancés et innovants, de la demande croissante de produits ménagers et de soins personnels, de produits de soins de santé et d’aliments et de boissons. L’inclination croissante des consommateurs pour les aliments emballés en raison des changements croissants de mode de vie et de l’intégration rapide des dépanneurs et de la livraison à domicile a contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché. Les FMCG ou les biens de consommation sont fréquemment achetés, ont des prix plus bas, une courte durée de conservation et sont consommés rapidement. La préférence des consommateurs s’est déplacée vers les achats locaux, ce qui a accru les efforts promotionnels du gouvernement et des entreprises clés pour générer une notoriété de la marque dans les zones difficiles d’accès.

Le rapport discute en détail des initiatives stratégiques entreprises par des entreprises clés telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques pour acquérir une base solide sur le marché. Les principales entreprises opérant sur le marché sont profilées sur la base de la vue d’ensemble de l’entreprise, de la situation financière, de la position sur le marché mondial et régional, de la capacité de production et de fabrication, des marges bénéficiaires brutes et des plans d’expansion commerciale.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Procter & Gamble (P&G)

Unilever Plc

Johnson et Johnson

Beiersdorf SA

Société Colgate Palmolive

Kiehl’s LLC

L\’Oréal S.A.

Shiseido Company, Limited

Kao Corporation

Godrej Produits de consommation

L\’Occitane en Provence

India Tobacco Company Limited (ITC)

Natura & Cie

Chanel

BVLGARI

Reckitt Benckiser Group PLC

Alticor

L\’Artisan Parfumeur

Plum Island Soap Co.

Estée Lauder

Le rapport étudie les modes de consommation des régions mentionnées ainsi que l’estimation de l’augmentation du taux de consommation tout au long de la période de prévision. Il examine en outre les exportations et les importations, la demande des consommateurs, les tendances clés, le cadre réglementaire, les facteurs macro et microéconomiques et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section d’analyse régionale couvre également l’analyse par pays pour offrir une meilleure compréhension du marché.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil, Chili, Pérou, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

Segmentation du marché du gel douche:

Perspectives des types de produits (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Crème douche/Gel

Huile de douche

Nettoyant pour le corps

Gommage

Mousse de bain

Savon liquide

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Nourrissons

Enfants

Femme

Hommes

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins de détail en ligne

Autrui

Points clés abordés dans le rapport :

Analyse complète des tendances les plus récentes et émergentes influençant la croissance du marché

Analyse SWOT de chaque acteur majeur du marché ainsi qu’une analyse approfondie des principaux acteurs du marché avec un portefeuille détaillé de leurs produits, leur capacité de production, leur estimation des revenus et leur marge brute

Concentration du marché, ratio de production et de consommation, analyse de l’offre et de la demande et importation/ exportation

Recommandations stratégiques aux nouveaux entrants ainsi qu’aux entreprises établies pour prendre des décisions commerciales bénéfiques

