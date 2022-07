Revenus du marché du thon en conserve, principaux acteurs, tendances de consommation, analyse et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial du thon en conserve La taille a atteint 9,10 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance rapide des canaux de commerce électronique pour améliorer la chaîne d’approvisionnement est un facteur majeur de croissance du marché. Le thon est une riche source d’acides gras sains, essentiels à la croissance et au développement. Il est particulièrement crucial pour les mères allaitantes et les femmes enceintes de satisfaire leurs besoins nutritionnels. La tendance croissante à incorporer des aliments bénéfiques sur le plan nutritionnel dans l’alimentation quotidienne pour améliorer la fonctionnalité de la santé entraîne à son tour une demande croissante de thon.

En outre, la croissance rapide des canaux de commerce électronique a renforcé la chaîne d’approvisionnement, ce qui devrait avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché. Les plateformes de vente au détail en ligne se sont considérablement développées et ont facilité la disponibilité d’une large gamme de produits à travers le monde. De plus, l’utilisation croissante d’Internet et des smartphones, en général, a créé plusieurs nouvelles opportunités pour les plateformes de commerce électronique. L’établissement de divers nouveaux centres commerciaux et magasins spécialisés a encore renforcé la chaîne d’approvisionnement, augmentant ainsi les ventes de thon et d’autres produits alimentaires transformés.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Thon en conserve. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché du thon en conserve, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché du thon en conserve.

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales entreprises opérant dans le secteur :

Ocean Brands, Frinsa del Noroeste, Grupo Calvo, Bumble Bee Foods LLC., Jealsa, Thai Union Group PCL, American Tuna Inc., Century Pacific Food Inc. ., Starkist Co., et Wild Planet Foods Inc., Autres

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché du thon en conserve:

Aperçu complet du marché Thon en conserve ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Thon en conserve

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Segmentation du marché du thon en conserve :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Listao

o Albacore

_ Germon

o Autres

perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Hypermarché/Supermarché

o Magasins spécialisés

o détail en ligne

Segmentation régionale de la

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

