Revenus du marché du polyphtalamide, part régionale et nationale, facteurs clés, tendances et analyse, jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des polyphtalamides a atteint 1042,7 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,8 % au cours de la période de prévision, selon une dernière analyse d’Emergen Research. Le développement croissant du polyphtalamide biosourcé est un facteur clé de la croissance des revenus du marché du polyphtalamide. Le polyphtalamide biosourcé et d’autres polymères sont fabriqués à partir de sources biologiques et sont respectueux de l’environnement. Ces types de polymères sont largement utilisés pour la production de plastiques biosourcés en remplacement des plastiques à base de pétrole.

L’adoption croissante du polyphtalamide biosourcé a incité diverses entreprises à développer et à lancer ce type de produit sur le marché. En juillet 2019, par exemple, DuPont, qui est une entreprise de fabrication de produits chimiques basée aux États-Unis, a introduit un nouveau produit chimique polyphtalamide ignifuge (PPA) biosourcé pour les composants électriques qui est non halogéné. Ce composé pourrait remplacer les métaux, les polymères de performance tels que les polymères à cristaux liquides et les polymères thermodurcissables dans des secteurs tels que l’électronique et l’automobile.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

Ems-Chemie Holding AG, Solvay SA, Evonik Industries AG, BASF SE, DuPont de Nemours, Inc., Saudi Basic Industries Corporation, Arkema SA, EMS Chemie Holding AG, Akro Plastics GMBH et Avient Corporation, Autres.

La demande croissante de polyphtalamide dans les applications de remplacement des métaux devrait également stimuler la croissance des revenus du marché. Le polyphtalamide est utilisé comme substitut des composants métalliques dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique. La tendance croissante des véhicules légers économes en carburant crée une énorme demande de polyphtalamide pour la fabrication de composants automobiles. Pour répondre à la demande, diverses entreprises introduisent sur le marché des produits à base de polyphtalamide. Le 29 avril 2021, par exemple, Solvay, qui est un fabricant de produits chimiques basé en Belgique, a lancé une nouvelle série de composés de polyphtalamide haute performance Amodel qui est conçue pour les applications exigeantes de mobilité électrique et de remplacement de métal.

Quelques points saillants du rapport

Le segment de la fibre de verre a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de l’adoption croissante du polyphtalamide de fibre de verre dans la fabrication de composants électroniques et automobiles. Il est principalement utilisé comme substitut principal des métaux. Il a une consistance à haute température combinée à une résistance chimique et des caractéristiques mécaniques exceptionnelles, ce qui le rend parfait pour la fabrication de composants automobiles et électroniques.

Le segment électronique et électrique devrait enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de polyphtalamide pour la fabrication de composants électriques et électroniques tels que les connecteurs et les prises, les condensateurs et les supports de puces, les capteurs et bien d’autres. L’adoption croissante de l’électronique grand public à travers le monde devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Le marché en Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance constant au cours des prévisions en raison de la demande croissante de polyphtalamide dans le secteur automobile. La tendance actuelle à l’adoption de véhicules légers et à l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur automobile crée de nombreuses opportunités pour le marché de la région, en particulier aux États-Unis. De plus, l’adoption croissante du polyphtalamide dans la fabrication de composants électroniques et électriques devrait soutenir les revenus. croissance dans la région.

Le 1er février 2022, BASF SE commencerait à commercialiser des grades de polyamide (PA) et de polyphtalamide (PPA) dans le cadre de l’acquisition de l’activité PA66 de Solvay en Europe. BASF a reçu l’approbation conditionnelle de la Commission européenne pour acquérir l’activité polyamide de Solvay. En conséquence, BASF a commencé à vendre avec succès des plastiques techniques intégrés sur des marchés émergents tels que l’Asie et l’Amérique du Nord et du Sud.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du polyphtalamide en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, Millions USD, Volume, Kilo Tonnes ; 2019-2030) Non remplis Minéraux fibre de verre de fibre de carbone hybride



(Revenus, Millions USD, Volume, Kilo Tonnes ; 2019-2030) Automobile Industrie Équipement et appareils Soins personnels Électronique et électricité Autres



Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographies @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/polyphthalamide-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD, volume, Kilo Tonnes ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite EAU Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Caractéristiques radicales du rapport sur le marché du polyphtalamide:

Le rapport comprend un aperçu du marché du polyphtalamide ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie du polyphtalamide.

