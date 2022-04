Revenus du marché du carbure de tungstène, principaux acteurs, tendances de consommation, analyses et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial du carbure de tungstène représentera 27,70 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La demande croissante de machines industrielles dans diverses industries, telles que l’aérospatiale et la défense, l’ingénierie industrielle, les transports, l’exploitation minière et la construction, entre autres, devrait alimenter la demande de poudre de carbure de tungstène à l’avenir. De plus, avec l’émergence croissante des métaux, la nécessité d’augmenter leur base de réserves dans plusieurs économies a poussé les principaux concurrents à augmenter les dépenses concernant les activités liées à l’exploitation minière et aux métaux.

Le rapport de recherche sur le marché mondial du carbure de tungstène publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’industrie du carbure de tungstène. L’étude offre une couverture complète de l’analyse qualitative et quantitative du marché du carbure de tungstène ainsi que des données statistiques cruciales sur le marché du carbure de tungstène. L’étude de recherche fournit des données historiques de 2017 à 2018 et offre une estimation précise des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport présente également les acteurs établis et émergents du marché, couvrant la vue d’ensemble des activités, le portefeuille de produits, les alliances stratégiques et les stratégies d’expansion des activités.

Points saillants du rapport.

En février 2020, le fabricant suisse de dispositifs médicaux Clariant Plastics & Coatings Healthcare Polymer Solutions a développé un produit nommé Mevopur. La technologie utilise le carbure de tungstène comme charge métallique afin de résister à la dégradation qui se produit lorsqu’elle est exposée à une humidité et une température extrêmes.

Le carbure cémenté devrait apporter des activités lucratives sur le marché et devrait atteindre une valorisation de 48,8 % d’ici 2027. Le carbure de tungstène possède des propriétés telles qu’une faible résistance à l’usure, une faible résistance à l’abrasion, une résistance à haute pression et une durabilité. Un grand nombre de fabricants préfèrent le carbure de tungstène en raison de la combinaison unique de ces caractéristiques et de leur rentabilité.

Prévu pour croître à un TCAC de 5,1 %, le segment des mines et de la construction devrait enregistrer une croissance potentielle qui peut être attribuée à la croissance nombre d’activités minières dans les pays en développement De plus, le segment automobile est également susceptible de projeter une croissance significative tout au long de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante du carbure de tungstène dans la fabrication d’automobiles.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Sandvik AB, Ceratizit SA, Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd., China Tungsten Online, Kennametal Inc., Eurotungstene et Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd., entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du carbure de tungstène sur l’application, l’utilisateur final et la région :

Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Carbure cémenté

Revêtements

Alliages

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Aérospatiale et défense

Automobile

Exploitation minière et construction

Électronique

Autres

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Dynamique du marché :

le rapport offre des informations des informations sur la dynamique du marché du marché du carbure de tungstène. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché du carbure de tungstène, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché du carbure de tungstène.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché du carbure de tungstène:

aperçu complet du marché du carbure de tungstène ainsi qu’une analyse de la dynamique changeante du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et Position globale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché du carbure de tungstène

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et fabricants

Perspicace des informations pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement

