Revenus du marché des systèmes de contrôle de la poussière, part régionale et nationale, facteurs clés, tendances et analyses, jusqu’en 2027

Le marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière devrait atteindre 29,48 milliards de dollars d’ici 2027. La croissance du secteur de la construction et des mines a entraîné des risques environnementaux et l’augmentation de la pollution de l’air est principalement le moteur de la croissance de l’industrie.

Les particules de poussière sont produites en raison de la fabrication ainsi que des activités de construction qui se mélangent à l’air et causent des risques environnementaux. Des systèmes de contrôle de la poussière sont produits pour supprimer ce problème, en particulier dans les secteurs industriels. Ils sont utilisés pour limiter les particules de poussière et créer un environnement de travail sain pour les travailleurs. Les systèmes modernes offrent de meilleurs résultats car ils sont automatisés et moins coûteux.

Diverses industries d’utilisation finale telles que la construction, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, la chimie, le textile, les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons dans les pays en développement sont les principaux moteurs de l’industrie. De plus, des réglementations gouvernementales strictes liées à la santé et à la sécurité des personnes alimentent largement le marché.

Les facteurs qui limitent la croissance de l’industrie sont le coût élevé impliqué dans le processus de fabrication ainsi que le coût de maintenance impliqué est également assez élevé. En plus de cela, de nombreux systèmes de contrôle de la poussière sont incapables de fonctionner efficacement sur des surfaces rugueuses et ondulées. C’est un facteur important qui freine la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique est le premier consommateur de ces systèmes, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’industrialisation rapide et l’urbanisation dans ces parties du monde offrent d’énormes opportunités aux acteurs du marché de ces régions.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, l’industrie est confrontée à de nombreux défis. Les principaux acteurs ont été contraints d’arrêter leurs opérations au milieu de blocages répétés dans diverses parties du monde. Le manque de main-d’œuvre dans le monde a contraint les grandes entreprises du secteur à arrêter la production. Le niveau de pollution de l’air a également considérablement diminué au milieu de la propagation de cette pandémie mondiale. Les chiffres de vente de l’industrie en termes de chiffre d’affaires et de volume ont également connu une baisse massive, le commerce international ayant été largement réduit au minimum. Les entreprises tentent de liquider leurs stocks en approvisionnant le marché intérieur, mais sont confrontées à d’énormes défis pour maintenir les soldes de trésorerie et les bénéfices. En raison de cette pandémie, les problèmes de santé augmenteraient considérablement parmi les personnes qui peuvent alimenter la demande sur le marché, mais les entreprises doivent proposer des solutions innovantes afin de fournir les systèmes à un coût beaucoup moins cher.

Les principaux participants sont Illinois Tool Works Inc., Donaldson Company Inc., Nederman Holding AB, Spraying Systems Co., Absolent Group AB, BossTek Inc., EmiControls Srl , Beltran Technologies Inc., Camfil AB et Sly Inc.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les systèmes de contrôle à sec, également connus sous le nom de dépoussiéreurs, se composent de sacs, de collecteurs sous vide, cycloniques et électrostatiques. Les collecteurs cycloniques devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de leur conception sûre, de leur efficacité, de leur faible prix et de leurs faibles coûts de maintenance.

L’industrie pharmaceutique ainsi que l’industrie alimentaire et des boissons devraient enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de produits hygiéniques. Ces secteurs ont des réglementations gouvernementales strictes qui sont susceptibles d’avoir un impact positif énorme sur le marché à l’étude.

L’Amérique du Nord a toujours détenu une part de marché importante dans l’industrie et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont une nation impliquée dans la surveillance et le contrôle actifs de la pollution atmosphérique. Des réglementations telles que la loi sur la qualité de l’air et les normes nationales de qualité de l’air ambiant de l’Agence de protection de l’environnement devraient largement stimuler l’industrie dans cette région. La demande de ces systèmes sera également élevée dans des pays européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la France et le marché européen pourrait dépasser 5,45 milliards USD d’ici 2027.

Certains des lancements de nouveaux produits incluent iCue de Donaldson, DustBoss DB-60 Fusion de BossTek, MikroPul-Assist de Nederman Holding AB et Gold Series X-Flo de Camfil.

Les transactions importantes en cours sur le marché comprennent l’acquisition de Kerstar Ltd par Absolent Group Company en 2019, Carter Environmental’s Engineers Ltd par Absolent Group Company en 2019, Luwa Engineering AG par Nederman en 2018 et NEO Monitors par Nederman en 2017.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des systèmes de contrôle de la poussière en fonction du type, de la mobilité et de l’industrie d’utilisation finale , et région :

Type Outlook (Revenu : Millions USD ; Volume : Million Tons ; 2017-2027)

Wet

Dry

Mobility Outlook (Revenu : Millions USD ; Volume : Million Tons ; 2017-2027)

Contrôleurs mobiles Contrôleurs

fixes

Utilisation finale Perspectives de l’industrie (Revenus : Millions USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2017-2027)

Construction

Mines

Pétrole et gaz

Chimie

Textile

Pharmaceutique

Agroalimentaire

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Israël

o Reste de MEA

Résumé des points clés du rapport :

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Veuillez noter que nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

