Revenus du marché des solutions de gestion des métadonnées, facteurs de croissance, tendances, entreprises clés, prévisions jusqu’en 2028

gestion métadonnées 2028 a atteint 113,15 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) et des mégadonnées à l’échelle mondiale sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial des solutions de gestion des métadonnées. L’importance croissante de la gouvernance des données entraîne également un besoin de solutions plus efficaces, ce qui stimule la croissance des revenus du marché mondial des solutions de gestion des métadonnées. La gouvernance des données implique la pratique de la gestion des informations pour identifier et améliorer la valeur commerciale. Les métadonnées sont un aspect important pour une pratique efficace de gouvernance des données et jouent un rôle essentiel dans le maintien de la valeur des données d’une organisation. L’adoption croissante dans diverses organisations devrait augmenter la croissance des revenus du marché des solutions de gestion des métadonnées au cours de la période de prévision.

Des facteurs tels que l’utilisation croissante des systèmes de mégadonnées, l’augmentation des volumes de données structurées et non structurées générées à partir de sources nombreuses et diverses, et le nombre croissant de réglementations spécifiques sur le traitement des données telles que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et le Règlement général sur la protection des données (GDPR ), entre autres, conduisent un certain nombre d’entreprises à adopter des solutions de gestion des métadonnées.

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Portée du marché :

l’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des solutions de gestion des métadonnées qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, l’utilisateur final paysage de l’industrie, des régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des solutions de gestion des métadonnées.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Oracle Corporation, Arquiva Limited, SAP SE, International Machine Business Corporation (IBM), Alex Solutions, ASG Technologies Group, Inc., Erwin Inc., TransMedia Dynamics Ltd., Collibra SA et Informatica. LLC.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions de gestion des métadonnées en fonction de l’offre, du déploiement, du type, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

logiciels

des services

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Perspectives

sur le cloud

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Métadonnées commerciales Métadonnées

techniques Métadonnées

opérationnelles Utilisation

finale Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

BFSI

Informatique et télécommunications

détail et biens de consommation

Santé et sciences de la vie

Médias et divertissement

Autres

Résumé des points clés des solutions de gestion des métadonnées :

le rapport offre un aperçu complet de la taille du marché des solutions de gestion des métadonnées, part et croissance r mangé dans la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse et des prévisions régionales du marché des solutions de gestion des métadonnées pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

