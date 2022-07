Revenus du marché des réfrigérants naturels, facteurs de croissance, tendances, entreprises clés, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des réfrigérants naturels devrait atteindre 2,88 milliards USD d’ici 2027. On estime que le marché est alimenté par la demande croissante de réfrigérants naturels concernant les effets néfastes sur l’environnement créés par les efforts de l’hydrochlorofluorocarbone (HCFC) et de l’hydrofluorocarbone ( réfrigérants à base de HFC). Un déploiement à moindre coût, une large disponibilité, une conductivité thermique élevée et une densité de phase gazeuse élevée, un taux de transfert de chaleur important et des effets nocifs réduits sont les raisons pour lesquelles de nombreux ingrédients naturels organiques et inorganiques sont largement préférés. En outre, les réglementations et les conformités établies par les organes directeurs du monde entier obligent l’arrêt de nombreux réfrigérants nocifs à base de fluorocarbone.

Donner la priorité aux réfrigérants naturels se traduira par des économies d’émissions directes dans le monde de près de 70 % d’ici 2030. Avec la technologie actuelle disponible, près de 75 % de l’ensemble du secteur de la réfrigération et de la climatisation (RAC) peuvent être convertis dans les réfrigérants naturels et dans un proche avenir, l’utilisation complète des réfrigérants nocifs pourra être éradiquée. L’utilisation du RAC dans le transport a été un inconvénient majeur ici car les réfrigérants naturels ne peuvent toujours pas être utilisés dans de nombreuses applications de ce type utilisées dans la réfrigération du transport.

Réfrigérateur à réfrigérant naturel, réfrigérants inorganiques, réfrigération naturelle, vrai t-24-gc, congélateur sous-compté, centre de boissons résidentiel, propriétés du réfrigérant, réfrigérant fréon, réfrigérant ac, climatiseurs à réfrigérant naturel, réfrigérant organique, réfrigérant hydrocarbure, réfrigérant R290 et réfrigérant à l’ammoniac , pour n’en nommer que quelques-uns, certains des facteurs et sujets correspondants les plus cruciaux qui ont influencé la croissance du marché à bien des égards, ont également été discutés en détail dans le rapport.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a créé des perturbations sans fin dans les industries manufacturières ou de production en raison d’une pénurie de ressources dans différentes parties du monde. Les principaux acteurs de l’industrie sont sceptiques quant à l’avenir du marché et tentent de repenser leurs stratégies pour relever le défi. La pandémie a eu de graves répercussions sur les chaînes de distribution en raison des fermetures régulières. Le COVID-19 a influencé le commerce extérieur, les exportations et les importations, et a également contribué à une baisse importante de la demande dans l’industrie. Les grandes entreprises opérant sur le marché essaient de liquider leurs stocks et se concentrent sur la conservation de leurs soldes de trésorerie. Les entreprises ont cessé d’investir dans les nouvelles R&D et de compter sur les produits existants. Il est probable que le revenu disponible moyen des gens soit réduit et que les producteurs essaient de développer des solutions innovantes à un prix abordable, qui peuvent répondre aux exigences des clients à un coût bien inférieur.

Les principaux participants sont Airgas Refrigerants Inc., Puyang Zhongwei Fine Chemical Co. Ltd., The Linde Group, Shangdong Yueon Chemical Co. Ltd., Tazzetti SpA, A -Gas International, Engas Australasia, Sinochem Group, Asahi Glass Corporation et SRF Limited, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

hydrocarbures (HC) comme l’iso-butane (R600a) et le propane (R290) sont quelques-uns des réfrigérants respectueux de l’environnement qui fournissent une épilation à l’ozone nulle, un potentiel de réchauffement climatique extrêmement faible, d’excellentes propriétés thermodynamiques pour une plus grande efficacité et également une bonne compatibilité avec le composant.

Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) et le potentiel de réchauffement global (BWP) nuls de l’ammoniac, ainsi que d’excellentes propriétés thermodynamiques avec un risque et une charge réduits, ont été considérés comme un type alternatif de réfrigérants pouvant être largement utilisés dans un avenir proche.

La nouvelle tendance à utiliser des systèmes de réfrigération emballés ou modulaires qui sont construits hors site, montés sur une base métallique structurelle et crée un système plug-and-play, crée une application dans l’industrie.

L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 11,5 % tout au long de la période 2020 à 2027, en raison de sa large utilisation des réfrigérants naturels. Les États-Unis détiennent une part de marché impressionnante puisque l’EPA (l’Agence américaine de protection de l’environnement), une agence du gouvernement fédéral américain, est prête à interdire la plupart des applications commerciales des HFC comme le R404a et le R134a d’ici 2020. Les

appareils qui intègrent l’éco- Les réfrigérants respectueux de l’environnement ont été largement demandés par les utilisateurs finaux en raison de l’augmentation des préoccupations liées à la sécurité de l’environnement. Les consommateurs peuvent compter aveuglément sur les appareils respectueux de l’environnement, qui stimulent le marché des réfrigérants et augmentent l’utilisation des réfrigérants respectueux de l’environnement.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont été segmentés à l’échelle mondiale en fonction du produit, du type, des secteurs d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (Revenus : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Ammoniac (R-717)

Dioxyde de carbone (R-744)

Hydrocarbures Méthane (R-50) Éthane (R-170) Propane (R-290) Butane (R-600) Isobutane (R-600a) Éthylène (R-1150) Propylène (R-1270)

Eau (R-718)

Autres

perspectives d’utilisations verticales (Revenus : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

RAC commercial RAC

industriel RAC

domestique RAC

mobile

Autres

Type Perspectives (Revenu : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Organique

Inorganique

