Revenus du marché des phospholipides, facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des phospholipides a atteint 3,21 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant de phospholipides pour renforcer la muqueuse intestinale ainsi que le besoin croissant de protéger les organites sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des phospholipides. Les phospholipides sont les composants de base des membranes. L’une des membranes les plus importantes du corps est la muqueuse intestinale, qui est une membrane épaisse et semi-perméable à une seule cellule qui permet aux nutriments de pénétrer dans la circulation sanguine tout en retenant les déchets dans le côlon.

La phosphatidylcholine supplémentaire a été prouvée dans des études pour réparer la muqueuse intestinale, encourager une réponse inflammatoire saine et même réguler le microbiome, ce qui améliore le lien intestin-cerveau. La phosphatidylcholine représente environ 90 % de la teneur en phospholipides du mucus intestinal, ce qui est nécessaire pour protéger la barrière intestinale des agents pathogènes tels que les microbes et les virus dangereux. Chez les patients atteints de colite ulcéreuse, il a été démontré que cette teneur en phosphatidylcholine était réduite de 70 %, ce qui implique qu’une faible teneur en phosphatidylcholine peut être un élément important du problème des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI).

pour renforcer la muqueuse intestinale sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des phospholipides.

La préférence des consommateurs pour les ingrédients durables et biologiques augmente, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028.

Cependant, le manque de recherche sur les modifications des phospholipides et d’autres dérivés afin d’obtenir des composés phospholipidiques devrait entraver la croissance du marché mondial. marché des phospholipides au cours de la période de prévision. La recherche sur les phospholipides d’arachide est actuellement entravée par des défis. Pour commencer, une étude limitée a été réalisée sur la fonctionnalité et la production de phospholipides d’arachide.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Archer Daniels Midland Company, Cargill, Inc., Bunge Ltd., Avanti Polar Lipids, Inc., DowDuPont, Inc., Wilmar International Ltd., Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Lipoid GmbH, Kewpie Corporation et Sime Darby Unimills BV

L’enquête explique également les défis auxquels sont confrontées les entreprises existantes dans l’industrie et comment le lecteur peut les éviter pour capitaliser sur les opportunités présentes dans le même espace.

Ils se concentrent également sur la présence d’éminents acteurs de l’industrie Phospholipides sur les marchés régionaux et les stratégies adoptées par eux générer une croissance durable au cours des années de prévision. L’objectif principal de cette étude est d’offrir une vue d’ensemble de la dynamique du marché, l’évaluation des données historiques, les tendances observées, la valeur et le volume actuels du marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’examen des industries en amont et en aval, les derniers développements technologiques, le coût analyse et le cadre réglementaire efficace dans le secteur en s’appuyant sur des méthodologies de recherche robustes.

Segments Covered in this report are:

Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2018–2028) Phosphatidic Acid Phosphatidylglycerol Phosphatidylethanolamine Phosphatidylcholine Phosphatidylserine Phosphoinositides Phosphatidylinositol Phosphatidylinositol Phosphate Phosphatidylinositol Bisphosphate Phosphatidylinositol Trisphosphate



Product Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2018–2028) Liquid Powder Particles



Source Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Naturel Tournesol Soja Colza Oeuf Maïs Canola Synthétique



L’étude fournit une enquête de grande envergure sur le marché Phospholipides dans les principales régions. Avec l’analyse du marché mondial Phospholipides, les analystes tentent de mettre en évidence les perspectives de croissance que les acteurs du marché tentent de dominer les différents marchés régionaux. Notre équipe prédit avec précision la part de marché, le TCAC, la capacité de production, le taux de consommation, le coût, les revenus et tout autre aspect critique qui influencera la montée des marchés régionaux étudiés dans ce rapport.

L’étude de veille professionnelle sur le marché des phospholipides répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quels sont les moteurs du marché Phospholipides?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Phospholipides?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des Phospholipides?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ? Principaux intervenants

