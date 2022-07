Revenus du marché des matériaux d’interface thermique (TIM), facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2027

La du marché mondial des matériaux d’interface thermique (TIM) devrait atteindre 7,67 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 10,5 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’appareils électroniques miniaturisés et l’augmentation de la dépendance des clients à l’égard des appareils électroniques grand public stimulent la croissance des revenus du marché.

La demande croissante d’appareils électroniques miniaturisés dotés de processeurs haut de gamme avec une capacité de traitement améliorée stimule la croissance des revenus du marché. Le TIM à haute conductivité thermique est bénéfique pour dissiper la chaleur générée dans les appareils et permet une efficacité opérationnelle optimale. Actuellement, TIM trouve une large utilisation dans l’emballage des composants électroniques IC. Le TIM est un support d’interface vital placé entre la plaque de base des diodes électroluminescentes (LED) et le système de refroidissement. La demande croissante de LED et d’éclairage LED est un facteur clé qui soutient la croissance des revenus du marché. Par exemple, les fabricants de téléviseurs se concentrent simultanément sur la technologie High Dynamic Range (HDR) et Wide Color Gamut (WCG) pour améliorer l’esthétique du contenu de visualisation. De plus, la demande croissante de lumière LED bleue dans les points quantiques propulse la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/176

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Parker Hannifin Corporation, Indium Corporation, Dow Inc., 3M Company, Wakefield Thermal, Inc., DuPont De Nemours, Inc, Henkel AG & Co. KGaA, Fujipoly, Momentive et Honeywell International Inc.

La demande accrue de composants TIM neufs et de remplacement dans les centres de données stimule la croissance du marché. Les centres de données génèrent de grandes quantités d’énergie thermique et la gestion de la chaleur est un défi. Les TIM sont utilisés dans tous les composants des centres de données, y compris les commutateurs, les cartes de service, les modules de supervision et les alimentations. De plus, la popularité croissante des véhicules électriques (VE) contribue à la croissance du marché. À mesure que les batteries des véhicules électriques deviennent plus petites, la chaleur produite augmente. Le TIM, combiné à une faible viscosité et à une conductivité thermique élevée, a la capacité de conserver des propriétés isolantes.

Quelques points saillants du rapport

En février 2020, Henkel a élargi son portefeuille de matériaux d’interface thermique avec le lancement de BERGQUIST GAP PAD à haute conductivité thermique pour les applications à haute puissance. BERGQUIST GAP PAD TGP 10000ULM est une formulation qui offre une conductivité thermique exceptionnelle de 10,0 W/mK dans une formulation à faible contrainte d’assemblage et un module ultra-faible.

Les matériaux à changement de phase maintiennent une température constante à leur point de fusion tout en subissant une transition solide à liquide, permettant au matériau d’offrir un contrôle de température exceptionnel entre les surfaces. Les matériaux à changement de phase trouvent une utilisation dans la construction alors que la demande pour des bâtiments plus frais et respectueux de l’environnement augmente. TIM agit comme un stockage de chaleur où la chaleur est absorbée en été et utilisée en hiver pour gérer la différence de température.

Le segment des silicones représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de propriétés supérieures telles que la résistance aux vibrations et aux chocs, la résistance aux produits chimiques, la stabilité aux variations de température et la stabilité aux contraintes mécaniques. Ces facteurs stimulent la croissance des revenus du segment des silicones.

Les revenus du segment des télécommunications devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la popularité de l’économie sans numéraire et numérique. Dans une station de base traditionnelle, TIM est utilisé dans la bande de base ainsi que dans l’unité de tête radio à distance. Des stations 5G sont en cours de déploiement dans plusieurs pays, ce qui devrait ouvrir la demande future de matériaux d’interface thermique.

Le marché en Amérique du Nord a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020, grâce à la présence de grandes entreprises de fabrication d’électronique et de semi-conducteurs dans la région. En outre, l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et l’adoption croissante des véhicules électriques dans la région stimulent la croissance du marché.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/176

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux d’interface thermique en fonction du type de produit, du matériau, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018–2030)

Graisses & Adhésifs

Bandes & Films

Remplisseurs d’espace

Matériaux à changement de phase

Matériaux d’interface thermique à base de métal

Autres

perspectives matérielles (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Silicone

Époxy

Polyimide

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Ordinateurs

Télécom

Biens de consommation durables

Électronique automobile

Dispositifs Médicaux

Machines industrielles

Autres

perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

En ligne

Offline

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/176

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France Espagne BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Israël Reste de la MEA

Pour en savoir plus sur le rapport, cliquez sur @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/thermal-interface-materials-market

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2021 à 2030

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des matériaux d’interface thermique

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, étendue des pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogues