Revenus du marché des matériaux de friction, lancements de produits, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des matériaux de friction devrait atteindre 70,2 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché mondial des matériaux de friction est en croissance avec l’augmentation des ventes de véhicules de tourisme et utilitaires. Ces véhicules comprennent des freins et des embrayages qui nécessitent des matériaux de friction. Ces solutions de freinage sûres assurent un freinage fiable, efficace et sûr des véhicules. Les matériaux de friction sont utilisés pour les systèmes d’embrayage ainsi que dans les transmissions. L’amiante était largement utilisé comme matériau de friction jusqu’à ce que son utilisation soit interdite.

Les matériaux à coefficient de frottement élevé ont une conductivité thermique et une capacité thermique élevées. Ils doivent également être résistants à la corrosion et adaptés à la production industrielle tout en respectant les aspects de fabrication bon marché. Avec l’utilité des matériaux de friction dans l’aérospatiale ainsi que dans l’industrie minière, le développement de ce marché est prononcé.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que les effets défavorables des matériaux de friction posent des limites sur le marché. Le manque de matériaux de friction dans les industries des utilisateurs finaux dans certaines régions entraîne des restrictions sur le marché. Ces contraintes peuvent être surmontées par la diffusion des connaissances concernant les matériaux de friction, de sorte que les secteurs verticaux de l’industrie peuvent adopter ces méthodologies rentables.

La démographie de la région Asie-Pacifique s’est déplacée vers la population jeune, et le potentiel d’achat de cette jeune population augmente également. La plupart des pays en développement considèrent l’Inde et la Chine comme le marché mondial en raison de la demande croissante d’automobiles. L’APAC observe la part de marché la plus élevée de 35,1% en 2019. Outre les automobiles, les industries produisant de la machinerie lourde sont en demande en raison de l’urbanisation rapide de cette région. Ces appareils nécessitent des matériaux de friction pour l’arrêt ainsi que la fonctionnalité de freinage.

Principaux participants Akebono Brake Industry, European Brake Company, ABS Friction, Yantai Hi-Pad Brake Technology, Brembo, GAMA, Japan Brake Industrial, Miba, Aisin Seiki, et Bendix Commercial Vehicles Systems, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

dans l’industrie des matériaux de friction, le segment des freins devrait observer le TCAC le plus élevé de 5,3 % au cours de la période de prévision. La forte demande de freins des industries d’utilisation finale telles que l’automobile et le ferroviaire stimule la croissance du marché des matériaux de friction dans le segment des applications de freinage.

Les plaquettes de frein devraient connaître le TCAC le plus élevé de 5,4 % au cours de la période de prévision. Ces plaquettes sont utilisées dans les systèmes de freinage où il y a une présence de frottement élevé, ce qui entraîne une usure du système. Par conséquent, ces produits sont traités pour libérer moins de poussière et sont moins sujets aux intempéries dues aux températures élevées.

Dans les automobiles, les freins à disque sont fréquemment utilisés. Ces freins rendent le système plus sûr pour le cycliste. Par conséquent, l’adoption de ces freins stimule le marché, et ils partagent la deuxième part la plus élevée de 28,8 % en 2019.

Le scénario pour les produits de rechange sur le marché des matériaux de friction devrait connaître le TCAC le plus élevé de 5,3 % à travers les prévisions. période. Les matériaux de friction après-vente comprennent un produit de friction consommable, qui fait l’objet d’une forte demande dans l’industrie des utilisateurs finaux.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé de 5,4 % au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon rattrapent rapidement la croissance du marché automobile. La consommation de matériaux de friction s’est déplacée de l’Amérique du Nord vers l’Asie en raison de la hausse des ventes de véhicules personnels et commerciaux.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des matériaux de friction en fonction du type de produit, du type d’activité, du type d’application, de la fin utilisateur et région :

Product Type Outlook (Volume, Kilo Tons; Revenue, USD Million; 2017-2027)

Pads

Garnitures

Disques

Blocks

Business Type Outlook (Volume, Kilo Tons; Revenue, USD Million; 2017-2027)

Original Equipment

Après-vente

Autres

Application Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027)

Freins

Embrayages

Autres

Perspectives pour l’utilisateur final (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027)

Automobile

ferroviaire

Construction

Autres

En outre, l’étude de recherche fournit des informations supplémentaires un aperçu de la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, application et étendue du marché du marché mondial Matériaux de friction

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris un aperçu de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

