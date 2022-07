Revenus du marché des machines de moulage par injection, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial des machines de moulage par injection devrait atteindre 23,31 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. On s’attend à ce que les propriétés structurelles supérieures de la machine de moulage par injection, la croissance et la modernisation et la demande accrue des applications existantes et émergentes stimulent la demande pour la machine à l’échelle mondiale. La demande croissante de produits en plastique moulés par injection devrait entraîner l’adoption de machines de moulage par injection. En outre, il est prévu qu’une concentration accrue sur l’utilisation d’appareils économes en énergie propulserait la croissance du marché mondial des machines de moulage par injection. En outre, on estime que le développement de la machine hybride et la montée en puissance de l’utilisation de machines tout électriques alimenteront la croissance du marché mondial au cours des prochaines années. L’information croissante sur les économies d’énergie propulse également la croissance du marché. De plus, des niveaux de production plus élevés et une production rapide par moulage par injection devraient répondre à la croissance de l’industrie.

La machine de moulage par injection offre une précision accrue dans la fabrication des produits, une durabilité améliorée et un haut niveau d’efficacité énergétique du processus, ce qui permet de fabriquer une large gamme de produits. L’importance accrue accordée aux matériaux légers dans l’industrie automobile a prévu l’utilisation de plastiques dans la fabrication de pièces automobiles, ce qui, à son tour, stimulera le marché. L’augmentation de la population, l’industrialisation croissante et les technologies émergentes ont créé une demande pour l’automobile dans les économies en développement.

Cependant, les prix élevés des machines de moulage par injection et les coûts d’outillage élevés entravent la croissance du marché. Alternativement, les progrès techniques et les innovations en architecture offrent des opportunités commerciales lucratives.

L’impact du COVID-19 :

L’industrie des machines de moulage par injection a subi un certain impact mais a maintenu une performance relativement positive ; les analystes estiment que la taille du marché sera encore élargie au cours des prochaines années. L’effet débilitant de la pandémie a eu un impact négatif sur la production et la demande, la chaîne d’approvisionnement établie et la perturbation du marché. Son impact économique sur les entreprises et les marchés financiers n’est pas non plus favorable. La volatilité du marché boursier et la baisse de la croissance mondiale sont anticipées, ce qui affectera la vente de Machine de moulage par injection.

Recevez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial des machines de moulage par injection, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3144

Les principaux participants sont Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, Arburg GmbH + Co KG, Chen Hsong Holdings Ltd., Husky Injection Molding Systems Ltd., Haitian International Holdings Ltd., Milacron, Nissel Plastic Industrial Co. Ltd., ENGEL Austria GmbH, Japan Steel Works Limited et Toyo Machinery & Metal Co. Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’urbanisation rapide, l’augmentation des dépenses publiques pour les produits emballés et l’essor du commerce électronique et de la vente au détail intégrée stimulent la croissance de l’industrie de l’emballage. L’environnement concurrentiel entre les fabricants a entraîné l’adoption de divers types d’emballages. Cela stimule le marché et devrait encore croître avec un TCAC de 3,7 %.

L’Asie-Pacifique s’est imposée comme le premier marché. La demande croissante du secteur automobile, principalement due au besoin croissant de véhicules légers ainsi qu’au nombre de fabricants nationaux dans la région soutenus par les directives gouvernementales, stimulera la croissance du marché.

L’Amérique du Nord suit l’APAC en termes de part de marché, et le segment automobile a dominé le marché. La région a un excellent potentiel de croissance au cours de la période de prévision et devrait croître de 2019 à 2030 à un TCAC estimé à 3,8 %.

Les États-Unis, en raison de leurs industries technologiques hautement développées, de leurs capacités de traitement avancées, combinées à une main-d’œuvre hautement qualifiée et à des initiatives de R&D croissantes, font partie des pays leaders sur le marché des machines de moulage par injection. Le développement des applications et la forte demande incitent les producteurs à se concentrer sur les nouvelles technologies pour élargir le marché.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/injection-molding-machine-market

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des machines de moulage par injection en fonction du matériau, de la technologie, de l’application, et région :

Perspectives des matériaux (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

plastiques

métaux

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

hydrauliques

électriques

hybrides

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Automobile

Biens de consommation

Emballage

Électronique

Autres

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3144

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Parcourir les rapports connexes:

Aperçu du marché des moteurs électriques

Segmentations du marché des systèmes de toiture

Application du marché du modèle pulmonaire in vitro Marché

imagerie vasculaire Paysage de la concurrence

Taille du marché des toitures monocouches

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, personnalisés rapports de recherche et services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-injection-molding-machine-market