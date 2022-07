Revenus du marché des films pour fenêtres à contrôle solaire, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des films pour fenêtres à contrôle solaire devrait atteindre 1,12 milliard USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Des facteurs critiques tels que la croissance des secteurs de la construction et de l’automobile devraient augmenter la croissance de l’industrie des films pour vitrages à contrôle solaire. Les films pour vitres de capteur solaire sont montés sur les fenêtres des bâtiments et des véhicules pour bloquer les rayons infrarouges et UV nocifs. L’installation de ces films permet de minimiser l’utilisation des climatiseurs, ce qui, en effet, diminue l’émission de gaz toxiques de ces appareils.

L’expansion de la population entraîne une demande croissante de nouveaux développements résidentiels en raison d’une augmentation du revenu disponible qui accélérera le rythme de mise en œuvre des produits et devrait propulser la demande dans l’industrie des films pour fenêtres à contrôle solaire.

On observe que les industries croissantes des applications d’utilisation finale telles que la construction et l’automobile ont un impact significatif sur le développement du marché des films pour fenêtres à contrôle solaire. Le polyéthylène téréphtalate est la matière première la plus utilisée dans les processus de production de films.

Dans l’industrie de la construction, les films pour fenêtres à contrôle solaire sont largement utilisés en raison de leur capacité à réfléchir la chaleur du rayonnement solaire et à maintenir un environnement de température confortable à l’intérieur du bâtiment ou de la structure.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a eu un effet significatif sur les taux de production des films de contrôle solaire pour fenêtres, car elle a eu un impact sur toutes les unités de fabrication. De plus, les perturbations des chaînes d’approvisionnement existantes obligent les entreprises à créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement plus coûteuses et plus longues pour répondre au besoin de catalyseurs dans différents domaines de l’industrie. L’économie mondiale s’est démarquée de la concurrence par l’implication d’investisseurs qui adoptent différentes approches stratégiques pour gagner des parts de marché.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3232

Les principaux participants incluent Solar Control Films Inc., Thermolite, CPF Films, Johnson Window Films, The 3M Company, Llumar Window Films, Pleotint LLC, Vista Windows Films, Polytronix et Eastman Chemical Company, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent la

capacité de bloquer efficacement les rayons UV mortels, les films enduits sous vide devraient croître au taux le plus élevé de 5,3 % d’ici 2027. Pour ces films, la teneur en métal reflète les rayons du soleil et maintient les bâtiments et les véhicules les intérieurs plus frais et les empêche de se décolorer, ce qui les rend plus courants que les films colorés et transparents.

Une plus grande attention est accordée à la réduction de l’empreinte carbone et à la croissance du secteur de la construction dans la région Asie-Pacifique en tant que facteurs importants qui stimulent le marché.

De nombreux acteurs importants du marché ont investi de manière significative dans des programmes de R&D ces dernières années, contribuant au développement de nombreux nouveaux produits. Les principaux acteurs prévoient d’élargir leur gamme de produits par des fusions stratégiques et des acquisitions de petites et moyennes entreprises. Une rivalité intense entre les joueurs est donc attendue dans les années à venir.

En août 2019, Madico Inc., un producteur et distributeur de films pour fenêtres, a acquis 2 distributeurs canadiens : Courage Distribution Inc. et Window Film Systems.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/solar-control-window-films-market

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le rapport mondial sur l’industrie des films de contrôle solaire pour fenêtres en fonction du type de produit, du type d’absorbeur, de l’application et par région pour cette étude :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Clear

Dyed

Vacuum Coated

Others

Absorber Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Métallique

Organique

Inorganique

Autres

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017 -2027)

Automobile

Construction

Marine

Autres

L’analyse régionale du marché comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Italie, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3232

Ce que propose le rapport Global Solar Control Window Films :

Analyse complète du marché incluant les risques et les opportunités

Détails des stratégies commerciales et des plans entrepris par les principaux acteurs du marché

Analyse des tendances actuelles et futures qui affecteront la croissance du marché dans le calendrier de prévision

Analyse approfondie des moteurs et des contraintes pour une meilleure compréhension du marché

Le rapport comprend une prévision détaillée pour les années 2017-2028

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

Lire les rapports connexes :

emballages de dispositifs médicaux Marché

des emballages de soins personnels Marché des emballages

résistants aux enfants Marché des

composants de la métallurgie des poudres Marché

des résines de bismaléimide (BMI)

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-solar-control-window-films-market