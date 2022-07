Revenus Du Marché Des Envois De Fonds, Facteurs Moteurs, Acteurs Clés, Stratégies, Tendances, Prévisions Jusqu’En 2028

Le dernier rapport d’étude de marché publié par Reports and Data offre des informations et des données importantes relatives au marché mondial des envois de fonds, dérivées d’analyses quantitatives et qualitatives. Le rapport traite de certaines des principales dynamiques de croissance telles que les moteurs, les défis et les contraintes, les modèles de production et de consommation, les graphiques de l’offre et de la demande, l’évolution des préférences des consommateurs, les dernières innovations de produits, les statistiques de vente, les cadres réglementaires stricts et les tendances et opportunités des marchés émergents. Le rapport offre une couverture complète du marché des transferts de fonds et le segmente en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie, de l’industrie d’utilisation finale, du paysage régional et du paysage concurrentiel.

La taille du marché mondial des envois de fonds a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus stable au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population migrante internationale et l’adoption croissante des services bancaires et financiers sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Le secteur mondial des TIC (Technologies de l’information et de la communication) devrait enregistrer une forte croissance de ses revenus au cours des prochaines années. Parmi les facteurs favorables à la croissance des revenus de l’industrie, citons l’adoption croissante de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, la robotique, l’analyse des mégadonnées, le SaaS (Logiciel en tant que service), le PaaS (Plate-forme en tant que Service), la Réalité Augmentée (RA)/Réalité virtuelle (VR) et l’Internet des objets (IoT) dans un large éventail de secteurs industriels dans le monde entier. Ces secteurs verticaux comprennent les secteurs de la santé, des services bancaires et financiers (BFSI), du bâtiment et de la construction, de l’automobile, de l’éducation et de l’agriculture. Par conséquent, la croissance des revenus de l’industrie est encore stimulée par la tendance croissante de la numérisation, une meilleure accessibilité et accessibilité de l’Internet, et l’utilisation croissante d’appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes et divers autres gadgets portables.

Perspectives Concurrentielles:

Le dernier rapport sur le marché des envois de fonds analyse de près le scénario hautement concurrentiel du marché et répertorie les principaux acteurs qui y opèrent. Dans cette section du rapport, les positions actuelles de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, les graphiques de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, les statistiques de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance futures ont été longuement discutés. Il examine en outre les stratégies efficaces d’expansion des entreprises entreprises par ces acteurs, telles que les partenariats et collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits et les contrats et accords gouvernementaux.

Principales entreprises présentées dans le Rapport:

• Western Union Holdings Inc

* Banque d’Amérique

* Citigroup Inc

* Euronet Worldwide Inc

* JPMorgan Chase & Co

• MoneyGram International Inc

* Société Générale

• RIA Financial Services Ltd.

* Autres

Aperçu Régional:

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o U. A. E.

o Israël

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

