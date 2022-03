Revenus du marché des centres de données intelligents, taux de croissance, valeur des ventes, innovation technologique jusqu’en 2028

L’étude de marché des centres de données intelligents réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Une solution d’analyse de centre de données préconçue qui combine l’analyse avancée du centre de données et l’automatisation informatique est connue sous le nom de centre de données intelligent. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée dans les centres de données intelligents pour améliorer l’efficacité des centres de données dans le but de réduire les coûts et les risques informatiques. De nombreuses entreprises, telles que Huawei, proposent des services et des tableaux de bord à la fois sur site et dans le cloud.

Dynamique du marché

Les moteurs principaux et les plus critiques de l’industrie des centres de données intelligents sont la numérisation accrue et l’adoption croissante des services cloud dans les entreprises. Un facteur potentiel à l’origine de la croissance du marché des centres de données intelligents est la demande croissante d’approches écoénergétiques et de faibles coûts d’exploitation lors de la gestion des centres de données dans les entreprises. En outre, les caractéristiques du marché des centres de données intelligents telles que l’augmentation de la durée de vie des centres de données et l’amélioration de la disponibilité sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, l’industrie des centres de données intelligents est confrontée à certains obstacles, notamment un investissement initial élevé et l’application de la réglementation.

Principaux acteurs du marché des centres de données intelligents : IBM Corporation, ABB, Cisco, Amazon Web Services, Inc, Microsoft, Digital Realty, Equinix, Inc, Apple Inc, CenturyLink, Computer Sciences Corp.

Segmentation du marché

Le marché mondial des centres de données intelligents est segmenté en fonction de la taille, du déploiement et de l’industrie de l’entreprise. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME, grandes entreprises. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en tant que logiciel en tant que service, sur site. En outre, sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en télécommunications et technologies de l’information, fabrication, construction, distribution en gros, organisations à but non lucratif, aliments et boissons.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

