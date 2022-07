Revenus du marché des appareils orthopédiques, croissance, contraintes, tendances, profils d’entreprise, analyse et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des appareils orthopédiques devrait atteindre 65,29 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La demande d’appareils orthopédiques est propulsée par des facteurs tels que l’incidence croissante de l’ostéoporose, les troubles musculo-squelettiques, les progrès technologiques, la prévalence croissante des accidents sportifs, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence de l’obésité. Les appareils orthopédiques sont équipés pour le traitement des affections musculo-squelettiques en enlevant la hanche, le genou, la colonne vertébrale, l’os cranio-maxillo-facial (CMF). Ceux-ci offrent également un traitement pour les os et les muscles cassés, étouffant le cycle de récupération. Les appareils orthopédiques sont conçus pour gagner en rigidité et en résilience avec les alliages de titane ou d’acier inoxydable.

L’augmentation de la population de personnes âgées est un facteur majeur de croissance du marché, en raison de la fréquence croissante des fractures de la hanche chez les personnes âgées. Les adultes âgés de plus de 65 ans sont supposés être hospitalisés chaque année pour des fractures de la hanche, tel que publié par la United Health Foundation. Environ 30 % des personnes âgées ont chuté l’année dernière, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’accidents orthopédiques, ce qui augmente la demande d’équipement orthopédique à un rythme substantiel.

La demande dans la région Amérique du Nord est marquée par une augmentation de l’incidence de la chirurgie orthopédique, combinée à des politiques de remboursement des patients orthopédiques suffisantes. Ces causes, ainsi qu’une meilleure compréhension au sein de la communauté des patients des équipements orthopédiques technologiquement développés et des solutions médicales alternatives disponibles dans la région, sont responsables de la proportion prédominante de la région sur le marché mondial.

La portée de l’étude s’étend aux divers facteurs influençant le secteur Appareils orthopédiques, y compris le scénario de marché, le cadre réglementaire mis en œuvre par les autorités gouvernementales, l’analyse approfondie des données historiques, les tendances du marché, les développements technologiques les plus récents et essentiels, les innovations émergentes, les risques du marché. , les facteurs préjudiciables à la croissance du marché et les défis auxquels sont confrontés les acteurs existants opérant dans le secteur.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans les appareils orthopédiques rapport d’étude de marché sont :

CONMED Corporation, Medtronic PLC, Zimmer-Biomet Holdings Inc., Smith & Nephew PLC, Aesculap Implant Systems LLC, Stryker Corporation, Donjoy Inc., DePuy Synthes, NuVasive Inc. et B. Braun Melsungen AG.

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels des appareils orthopédiques, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen de l’industrie, discutant des offres de produits, de la production de formulaires, de l’évaluation des prix et des matières premières, entre autres. Le rapport sur les appareils orthopédiques étudie le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur les coûts des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Prospectus du produit (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) dispositifs chirurgicaux Accessoires Autres



types de perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Dispositifs de reconstruction articulaire Dispositifs rachidiens Dispositifs traumatologie Dispositifs d’arthroscopie Dentaire Implants Orthobiologiques Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Hanche Genou Colonne vertébrale Crânio-maxillo-faciale (CMF) Dentaire Sports Médical, Extrémités et Traumatisme (SET)



Cette étude du marché des appareils orthopédiques aborde également la volatilité des coûts observée à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et les tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base sur la capacité optimale ainsi que les points de vue et estimations de marché estimés. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Appareils orthopédiques.

Évaluant la dynamique contemporaine du marché, le rapport d’enquête statistique a également démontré les dernières avancées décisives et les acteurs du marché sur la base d’une évaluation critique de celles-ci. L’étude établit des prévisions précises pour l’entreprise afin d’aider les consommateurs à planifier leurs futurs mouvements commerciaux après avoir acquis une perspective juste du futur secteur.

Quelle a été la trajectoire de croissance des marchés locaux au cours des cinq dernières années ?

Quels aspects majeurs des produits suscitent une forte demande des consommateurs ?

Quels aspects du marché sont supposés stimuler la croissance du secteur dans un avenir proche ?

Selon les estimations, quels segments de marché contribuent à une part importante du marché Dispositifs orthopédiques?

Quelle est la croissance du marché des appareils orthopédiques au cours de la période de prévision en termes de valeur et de volume?

Quels acteurs du marché Appareils orthopédiques devraient dominer le secteur mondial au cours des années de prévision?

: un chiffre d’affaires de 19,88 milliards USD en 2019 et qui devrait augmenter avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision en raison de la réduction des prix des modèles plus anciens est attendu en raison de la vitesse rapide de l’innovation et des améliorations pour générer des opportunités de marché.

Les dispositifs arthroscopiques devraient croître avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des blessures des tissus mous liées au sport et du lancement croissant de nouveaux produits.

L’application du genou détenait la plus grande part de marché du marché des appareils orthopédiques. L’application du genou de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 32,2 % du marché en 2019, en raison du nombre croissant de chirurgies du genou, associées à la forte demande de technologies facilitant un traitement rapide.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Des facteurs tels qu’un vaste bassin de patients et les dépenses de santé croissantes de la région équilibrent la croissance des activités en Asie-Pacifique. En outre, le pouvoir d’achat croissant des masses dans les économies en développement, à savoir l’Inde et la Chine, offre une énorme opportunité de développer le marché.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence du marché des appareils orthopédiques déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

