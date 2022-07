Revenus du marché des aliments synthétiques, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des aliments synthétiques devrait atteindre 23,05 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’évolution rapide du mode de vie des consommateurs, y compris les préférences alimentaires dues à l’urbanisation croissante, en particulier dans les régions analysées du monde entier. Divers ingrédients artificiellement conçus offrent des saveurs et des textures uniques ainsi que de bons nutriments pour un contenu sain et équilibré dans les repas. L’inclinaison croissante des consommateurs vers les produits transformés et prêts à consommer tout en garantissant la nutrition, la sécurité et la qualité propulsera la demande de produits.

Les modifications législatives apportées par des organisations internationales et régionales, notamment la FSSAI, la FDA, l’EFSA, la JTAFS, la FSANZ et l’ACIA pour encourager l’application des produits, sont censées stimuler la croissance du marché des aliments synthétiques. Les directives mentionnées permettent effectivement aux fabricants d’ajouter directement des ingrédients artificiels comme assaisonnements et indirectement dans le vinaigre et le sel.

L’incidence croissante du marché des aliments synthétiques est tirée par l’urbanisation croissante et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur alimentaire

La portée de l’étude s’étend aux divers facteurs influençant le secteur des aliments synthétiques, y compris le scénario de marché, le cadre réglementaire mis en œuvre par les autorités gouvernementales, analyse des données historiques, des tendances du marché, des développements technologiques les plus récents et essentiels, des innovations émergentes, des risques de marché, des facteurs préjudiciables à la croissance du marché et des défis auxquels sont confrontés les acteurs existants opérant dans le secteur.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le secteur des aliments synthétiques rapport d’étude de marché sont :

Aarkay Food Products, Archer Daniels Midland Company, Allied Biotech Corp, BASF, Biolanders SAS, Chr. Hansen, 10.7. Döhler Group, Frutarom Industries, Falcon Essential Oils et Fiorio Colori

Le rapport met principalement en lumière les éléments essentiels des aliments synthétiques, tels que les définitions, les arrangements, les applications et l’examen de l’industrie, en discutant des offres de produits, de la production de formulaires, de l’évaluation des prix et des matières premières. , entre autres. Le rapport sur les aliments synthétiques étudie le paysage mondial en procédant à une évaluation à l’échelle de l’économie, ainsi qu’à une étude approfondie portant sur les coûts des produits, les moteurs et les contraintes, la production, la distribution, les demandes et le taux de croissance d’une année sur l’autre.

Étendue de la recherche :

segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Prospectus du produit (volume : kilo tonnes) (revenu, milliards USD ; 2017-2027) synthétiques Enzymes Hydrocolloïdes Antioxydants Arômes et parfums Graisses et huiles



Perspectives pour les utilisateurs finaux (volume : kilo tonnes) (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Boissons Boulangerie et confiserie Produits laitiers et surgelés Aliments pour animaux et animaux de compagnie Salés et snacks



Perspectives de distribution (Volume : Kilotonnes) (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Supermarchés Magasins conventionnels ligne



Remise

et les joueurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l'étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Quelques faits saillants du rapport

Le marché des aliments synthétiques dans les zones urbaines est susceptible d’en bénéficier d’un accès plus facile à la base de consommateurs, de coûts de distribution réduits et de la proximité de diverses technologies sans négliger les principales installations informatiques et de traitement des déchets. Ces ingrédients sont précisément ajoutés dans les boyaux à saucisses, les colorants végétaux, les peaux de pommes de terre, les pigments inorganiques, les desserts à la gélatine et les préparations pour boissons en poudre afin d’offrir des repas de bonne qualité. De plus, une meilleure disponibilité des matières premières, des emballages et des équipements améliorés ainsi que la présence de fabricants formés devraient accélérer l’expansion du marché des aliments synthétiques.

Avec un TCAC d’environ 6,2 %, les hydrocolloïdes devraient détenir la majorité du marché tout au long de la période de prévision. Il s’agit d’un ingrédient indispensable, car un additif améliorant la texture, la viscosité, la stabilité et l’apparence physique des repas stimulera la demande de produits, actuellement en hausse. L’hydrocolloïde artificiel le plus courant comprend la carboxyméthylcellulose, la gomme de guar, le carraghénane, la gélatine, la gomme de caroube et les alginates.

Les boissons, la boulangerie et les confiseries sont les principaux utilisateurs finaux du marché. La demande de plats cuisinés a été à la demande en raison du mode de vie très actif des citadins, ce qui a augmenté le nombre de boulangeries et de confiseries qui servent des boissons comme élément clé de leur menu. Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance du secteur des aliments synthétiques tout au long de la période de prévision.

L’Amérique du Nord a le taux d’adoption le plus élevé du marché. Cela est dû à l’urbanisation croissante, à l’adoption d’un mode de vie facile des jeunes à la population d’âge moyen et au revenu disponible élevé. De plus, la présence d’acteurs clés dans la région stimule également la croissance du marché.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence sur le marché des aliments synthétiques déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

