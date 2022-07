Revenus du marché de l’inspection et de la surveillance des drones, tendances, facteurs de croissance, analyse de la région et du pays et prévisions jusqu’en 2030

mondial inspection et de la surveillance des drones a atteint 9,80 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 15,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les méthodes d’inspection par drone deviennent de plus en plus populaires par rapport aux approches traditionnelles, ce qui est l’un des principaux facteurs de croissance des revenus du marché. Les méthodes de détection actuelles telles que la surveillance par hélicoptère, les échafaudages et l’accessibilité par corde prennent du temps. Cependant, l’inspection par drone est à la fois rapide et rentable. Par conséquent, la technologie d’inspection par drone a été acceptée dans un large éventail d’industries, notamment le pétrole et le gaz, l’énergie et les services publics, et la défense navale. La technologie d’inspection par drone a réduit le besoin d’opérateurs humains et les risques liés à leur vie. Ces avantages des technologies d’inspection par drone ont accru sa popularité par rapport aux approches traditionnelles.

Cependant, la rareté des drones professionnels à distance devrait entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les pilotes de drones possédant des compétences et de l’expérience devraient utiliser des drones pour surveiller les installations offshore et onshore, mais la contrainte des pilotes devrait entraver la croissance du marché. Les pilotes de drones aux États-Unis doivent avoir un certificat d’aviation civile autorisé délivré par la Federal Aviation Administration (FAA).

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/958

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent : –

Groupe Aérodyne

SZ DJI Technology Co. Ltd

AéroVironment, Inc.

Sky Futures Partner Ltd.

Société Lockheed Martin.

BAE Systems PLC.

Qualcomm Technologies Inc.

AgEagle Aerial Systems Inc.

Teledyne FLIR LLC

Industries aérospatiales d’Israël

Cependant

, la rareté des drones professionnels à distance devrait entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les pilotes de drones possédant des compétences et de l’expérience devraient utiliser des drones pour surveiller les installations offshore et onshore, mais la contrainte des pilotes devrait entraver la croissance du marché. Les pilotes de drones aux États-Unis doivent avoir un certificat d’aviation civile autorisé délivré par la Federal Aviation Administration (FAA).

Certains faits saillants clés du

segment Report Service devraient être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services d’inspection et de surveillance basés sur des drones, car les drones sont rapides, plus rentables, etc. capacités de traitement de données plus précises que les techniques traditionnelles.

Les revenus du segment hybride devraient enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, car les drones hybrides ont de meilleures capacités de charge utile et d’endurance que les drones à voilure fixe et multirotors.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de drones dans des pays tels que la Chine et l’Inde, où les drones sont couramment utilisés pour les travaux d’inspection et de surveillance dans l’agriculture et les services publics.

En décembre 2020, lorsqu’un homme de 38 ans a disparu à Waterloo, au Canada, le 19 novembre, les forces de l’ordre locales ont eu recours à la solution aéroportée de Teledyne FLIR LLC, un véhicule télépiloté (RPV) équipé d’une caméra thermique. pour fouiller la région et l’homme a été découvert sain et sauf plus tard dans la journée.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/958

Emergen Research a segmenté le marché de l’inspection et de la surveillance des drones en fonction de la solution, de la technologie, du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Solution Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030) logiciels services plate-forme de l’infrastructure



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) piloté à distance option entièrement autonome



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) à voilure fixe multirotors hybrides



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Agriculture Construction et infrastructure Pétrole et gaz Exploitation minière Services publics Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Surveillance et inspection des pipelines Inspection des plates-formes offshore Inspection des éoliennes Inspection des centrales électriques Inspection des panneaux solaires Autres



En savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/drone-inspection-and-monitoring-market

Perspectives régionales (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

ou Europe

Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Bénélux Reste de l’Europe

ou Asie-Pacifique

Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

o Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Turquie du reste de la MEA

Aperçu du marché

Le rapport de recherche sur le marché de l’inspection et de la surveillance des drones est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Inspection et surveillance des drones.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché de l’inspection et de la surveillance des drones pour la période projetée de 2020-2027

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial de l’inspection et de la surveillance des drones

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/958

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @

marché des protéines végétales

https://www.emergenresearch.com/industry-report/plant-based-protein-market

l’irrigation goutte à goutte

https://www.emergenresearch.com/industry-report/ goutte-irrigation-marché marché

des vêtements médicaux

https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-wearable-market

marché des médicaments d’immunothérapie

https://www.emergenresearch.com/industry-report/immunotherapy-drugs-market

iot marché de l’intégration https://www.emergenresearch.com/industry-report/iot-integration-market marché

des

membranes pvdf

https://www.emergenresearch.com/industry-report/pvdf-membrane-market

tapis de yoga

https:// www.emergenresearch.com/industry-report/yoga-mat-market