Revenus du marché de l’huile de canola, part de la région et du pays, tendances, analyse de la croissance jusqu’en 2027

Rapports et données a récemment publié un nouveau rapport d’étude de marché intitulé Prévisions du marché de l’huile de canola jusqu’en 2027. Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

Le marché mondial de l’huile de canola devrait atteindre 48,34 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. C’est une huile végétale extraite du colza. Il est riche en acides gras oméga-3 et oméga-6, en vitamine E et en graisses monosaturées. Il a une quantité inférieure de graisses saturées et de gras trans par rapport aux autres huiles végétales. L’huile aide à réduire les inflammations et à améliorer le métabolisme. Cela aide au développement des nourrissons et à la protection contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces détails consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de l’entreprise et du portefeuille de produits de l’entreprise ciblée. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices accumulés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Acteurs clés :

Les principaux participants comprennent Ruchi Soya Industries Ltd., Archer Daniels Midland Company, Borges Mediterranean Group, The Adani Wilmar Ltd., Associated British Foods (Ach), Fuji Vegetable Oil Inc., American Vegetable Oils Inc., Sunora Foods, Arla Foods AmbA et Richardson International Limited, entre autres.

Le rapport fournit également une analyse complète du paysage concurrentiel et étudie les principaux concurrents de l’industrie. Le rapport se concentre sur la vue d’ensemble de l’entreprise, la situation financière, la position sur le marché mondial, la contribution aux revenus, la capacité de production et de fabrication et les plans d’expansion commerciale. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La méthode pressée à froid consiste à broyer les graines oléagineuses de canola et à les forcer à sortir. C’est un processus qui préserve les bienfaits et les saveurs pour la santé. Son prix est plus élevé que celui de l’huile de canola extraite, car le rendement de ce produit est inférieur.

Le segment en ligne a enregistré le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La tendance croissante des achats en ligne connaît un boom ces dernières années. Cela est dû à l’application croissante des appareils mobiles à un rythme rapide. Avec la croissance du mode de vie occupé, les gens préfèrent effectuer toutes les activités possibles dans leurs smartphones personnels.

L’huile de canola peut être transformée en biodiesel par un procédé de raffinage appelé transestérification. L’huile est combinée avec de l’alcool pour éliminer la glycérine. Le biodiesel de canola pur peut être mélangé dans n’importe quelle proportion avec du diesel pétrolier. Le carburant peut être utilisé dans les moteurs diesel.

L’huile de canola est utilisée dans l’industrie des soins de la peau et des cosmétiques en raison de ses propriétés anti-âge, qui aident à réduire les ridules, l’acné, les imperfections et les rides. Il est également utilisé dans le secteur des soins capillaires pour lisser les cheveux. L’huile de canola est utilisée dans la préparation des plastifiants pour fournir une vitesse plus élevée. L’augmentation des industries d’utilisation finale propulse davantage la demande du marché.

L’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due à la présence d’acteurs populaires, et la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé propulsera la demande pour la croissance du marché.

Segmentation du marché :

Perspectives des procédés de fabrication (chiffre d’affaires, milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2016-2027)

Méthode pressée à froid

Méthode d’extraction par solvant

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2016-2027)

Aliments transformés

Cuisine

Soins personnels

Biocarburants

Lubrifiant

Autrui

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2016-2027)

Commerce moderne

Magasin spécialisé

Points de vente franchisés

En ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; Volume, Kilo Tonnes; 2016-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial de l’huile de canola.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché de l’huile de canola en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Principales questions auxquelles le rapport répond :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui stimulent le marché mondialde l’huile de canola? Quels sont les risques et les défis auxquels le marché est confronté? Qui sont les principaux intervenants sur le marché mondialde l’huile de canola? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter? Quelles sont les possibilités mondiales d’expansion du marché mondialde l’huile de canola?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

