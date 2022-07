Revenus du marché de l’embolothérapie, facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial de l’ embolothérapie a atteint 3,50 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies artérielles périphériques et les troubles neurologiques, entre autres, est un facteur clé de la croissance des revenus du marché mondial de l’embolothérapie.

La transition progressive vers des procédures peu invasives à partir de procédures chirurgicales ouvertes invasives devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’embolothérapie. La demande croissante d’interventions mini-invasives guidées par l’image a non seulement élargi le champ des pathologies vasculaires pouvant être traitées, mais a également entraîné une réduction de la morbidité postopératoire par rapport aux techniques chirurgicales ouvertes.

Le rapport sur le marché mondial de l’embolothérapie fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Les principaux concurrents du marché de l’embolothérapie présentés dans le rapport sont :

Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Terumo Medical Corporation, Penumbra Inc., Johnson & Johnson, Merit Medical Systems Inc., Cook Medical Inc., Kaneka Corporation et Stryker Corporation.

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Agents emboliques Agents emboliques liquides Microsphères

embolisation Bobines détachables Bobines poussoirs Ballonnets

détachables

Systèmes

Dispositifs de soutien Microcathéters Embolisation



Perspectives de procédure (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

artérielle transcathéter Artérielle

transcathéter Radioembolisation Chimioembolisation

transcathéter

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cancer

Maladie vasculaire périphérique Maladies

neurologiques

Troubles urologiques et néphrologiques

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Analyse régionale des le marché de l’embolothérapie :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché de l’embolothérapie est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Embolothérapie.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché de l’embolothérapie pour la période projetée de 2020-2028

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial Embolothérapie

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

