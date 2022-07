Revenus du marché de l’alcool benzylique, facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial alcool benzylique la taille était de 57,20 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’alcool benzylique comme médicament antiparasitaire et conservateur populaire dans les médicaments injectables, l’utilisation croissante d’alcool benzylique dans les peintures et les revêtements et la demande croissante des consommateurs pour l’alcool benzylique comme conservateur dans les crèmes pour la peau à la place de la paraffine sont principalement des facteurs déterminants. croissance du marché du marché de l’alcool benzylique.

Le marché mondial de l’alcool benzylique devrait augmenter considérablement au cours des 10 prochaines années en raison du grand nombre d’industries où le produit chimique est utilisé comme ingrédient, en particulier dans les industries de la peinture et des revêtements et des cosmétiques. Un nombre croissant de personnes utilisent des biens personnels produits dans le commerce qui contiennent le produit chimique comme élément actif. De plus, les personnes âgées ont besoin d’une assistance médicale continue sous la forme de médicaments intraveineux contenant de l’alcool benzylique comme agent de conservation. L’alcool benzylique peut être utilisé pour fabriquer une grande variété de produits en raison de sa faible toxicité et de sa faible volatilité, notamment les peintures et les revêtements, le goût et les parfums, les articles de soins personnels et les produits pharmaceutiques. D’autres applications pour l’alcool benzylique comprennent le dégraissage, la teinture de polyamide et l’aide au collage.

De plus, l’alcool benzylique est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels en raison de sa saveur et de sa texture agréables, ce qui augmentera les revenus du marché de l’alcool benzylique. Il est le plus souvent utilisé comme composé chimique aromatique dans les cosmétiques et les produits de soins personnels en raison de la molécule stable en forme d’anneau de l’alcool benzylique, qui est caractérisé comme un alcool aromatique et est typique de tous les composés aromatiques. Il existe de nombreuses applications médicales pour l’alcool benzylique en dehors des procédures de fabrication commerciale, ce qui est un facteur clé contribuant à la croissance des revenus du marché. La FDA a approuvé l’utilisation d’une lotion contenant 5% d’alcool benzylique comme traitement contre les poux de tête chez les personnes âgées de plus de six mois. De plus, l’alcool benzylique tue les parasites adultes en obstruant les trous qu’un pou utilise pour respirer, mais un deuxième traitement est généralement nécessaire pour se débarrasser de tout insecte non éclos auparavant. Selon des études, l’alcool benzylique est une alternative anesthésique locale à la lidocaïne qui provoque moins d’inconfort lorsqu’elle est injectée dans la peau.

Le marché mondial de l’alcool benzylique comprend divers segments, notamment les perspectives du type de produit, le spectre d’applications, l’aperçu de l’utilisateur final, les principales régions et l’analyse concurrentielle. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport : – Hubei Greenhome Materials Technology, Inc., Merck KGaA, Valtris Specialty Chemicals Limited, Finar Limited, Greenfield Global Inc., INEOS Group Ltd., Elan Chemical Company, Inc., Alfa Aesar, Wuhan Youji Industries Co., Ltd., et Lanxess Aktiengesellschaft., Autres

principales zones géographiques couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Grade Outlook (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Qualité industrielle

Qualité alimentaire

Qualité pharmaceutique

Autres \

Application Outlook (Revenus, millions USD ; 2019-2030)

Agent de nettoyage

Solvant synthétique

Résines Epoxy

Conservateurs bactériostatiques

Solvant diélectrique

Pour

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Nourriture et boissons

Pharmaceutique

Peintures & Enduits

Cosmétiques et soins personnels

Autres

Public cible du rapport :

Entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risqueurs

Fournisseurs de connaissances tiers

Le rapport sur le marché mondial de l’alcool benzylique évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

