Revenus du marché de la sécurité des applications Analyse, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le nombre croissant d’entreprises intégrant leurs applications propulse la croissance du marché de la sécurité des applications.

Taille du marché – 6 121,0 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 15,80 %, tendances du marché – Adoption massive des smartphones.

Le marché mondial sécurité des applications devrait atteindre 19,97 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La sécurité des applications est devenue une nécessité absolue. Avec le nombre croissant d’organisations qui adoptent l’idée de développer leurs applications, les risques et les vulnérabilités associés à la sécurité des données ont également augmenté. La sûreté et la sécurité des informations sensibles sont la principale préoccupation de nombreuses entreprises. C’est l’une des raisons fondamentales pour lesquelles les utilisateurs hésitent à partager des informations personnelles en ligne. Les meilleurs exemples en sont le commerce de détail en ligne et l’industrie des cartes de crédit. Avec la tendance émergente de la numérisation, en particulier les achats en ligne, l’industrie des cartes de paiement (PCI) a mis en place un ensemble de directives et de normes de sécurité pour limiter les cas de fraude par carte de crédit et sécuriser le processus de transactions en ligne.

De plus, l’importance croissante des tests de sécurité de ces applications et leurs avantages devraient également influencer le marché dans les années à venir. Les tests de sécurité pour les vulnérabilités peuvent aider les développeurs d’applications à détecter une variété de menaces et de faiblesses potentielles. Grâce à une analyse approfondie et à des méthodes de communication sophistiquées, la procédure de test garantit que les applications mobiles et du site Web sont sécurisées et protégées contre les cyberattaques.

Les principaux participants incluent Hewlett Packard Enterprises, Veracode, IBM Corporation, Synopsys, Qualys, WhiteHat Security, Acunetix, Checkmarx, Trustwave, Rapid7, Contrast Security, High-Tech Bridge, Pradeo, SiteLock et Fasoo, entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2147

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les techniques de test, les tests de sécurité des applications statiques (SAST) représentaient la plus grande part de marché d’environ 32 % au cours de l’année. 2018. SAST est la forme la plus simple de test de sécurité pour le développement d’applications. Les outils SAST peuvent détecter les vulnérabilités logicielles à haut risque qui affecteraient le système tout au long de la vie du logiciel. Il peut également détecter les débordements de tampon ou les problèmes intersites tels que les scripts intersites et la falsification de requêtes intersites.

Les tests de sécurité des applications interactives (IAST) devraient connaître un taux de croissance plus élevé de 27,5 % au cours de la période de prévision. Les tests interactifs de sécurité des applications (IAST) fonctionnent à l’aide de la technologie d’instrumentation. IAST exploite les informations de l’application en cours d’exécution, y compris le flux de données, les demandes d’exécution, les bibliothèques, le flux de contrôle et les connexions, pour trouver les vulnérabilités avec précision. Les outils interactifs éliminent le long processus de réglage, de configuration et de personnalisation. Avec des outils interactifs, l’application est testée en continu et automatiquement.

Parmi la taille de l’organisation, les grandes entreprises représentaient une part de marché plus importante d’environ 69 % en 2018, en raison des investissements croissants dans l’IoT et les applications mobiles.

Les petites et moyennes entreprises devraient connaître un taux de croissance plus élevé de 27,4 % au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à la demande croissante de services d’externalisation des industries d’utilisation finale.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018. L’adoption d’une application d’entreprise dans la région stimule le marché de la sécurité des applications. Les entreprises de la région se concentrent davantage sur le développement d’une approche centrée sur le client et acquièrent des avantages concurrentiels. La forte pénétration de la technologie cloud sera un autre facteur propulsant le marché en Amérique du Nord. De plus, la région est une plaque tournante pour d’importants fournisseurs du marché qui lancent de plus en plus de nouveaux produits sur le marché.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/application-security-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données se sont segmentés sur le marché mondial de la sécurité des applications sur la base de la technique de test, du composant, de la taille de l’organisation, du déploiement mode, secteur vertical et région :

Testing Technique Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Static Application Security Testing (SAST)

Dynamic Application Security Testing (DAST)

Interactive Application Security Testing (IAST)

Run-Time Application Self Protection (RASP) )

Component Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Solution Web Application Security Services de sécurité des applications mobiles

Services professionnels Managed Services



Deployment Mode Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Cloud

On-Premises

Organization Size Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

de la défense

fabrication

Santé et sciences de la vie ces

Vente au détail et commerce électronique

Informatique et télécommunications

Éducation

Banque, services financiers et assurance (BFSI)

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2147

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché de la sécurité des applications

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

d’analyse des facteurs d’effet de marché

ApplicationPrévisions du marché de la sécurité En

conclusion, tous les aspects du marché de la sécurité des applications sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports