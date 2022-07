Revenus du marché de la lactase, tendances, analyse de la part de marché de la lactase et prévisions jusqu’en 2028

Dans le dernier rapport intitulé « Global Lactase Market« , publié par Emergen Research, notre équipe d’experts a effectué des recherches méticuleuses sur l’espace commercial mondial de Lactase, en enquêtant attentivement sur les tendances actuelles de l’industrie, la croissance estimée du marché, la taille et la part de marché projetées, les principaux moteurs et opportunités, contraintes, défis, segmentation des produits, structure des coûts, volume du marché, terrain concurrentiel, portefeuilles et spécifications de produits, et profils d’entreprise des principaux acteurs du marché.

La taille du marché mondial de la lactase devrait atteindre 357,1 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée au nombre croissant de cas d’intolérance au lactose dans le monde, aux inquiétudes croissantes concernant les problèmes digestifs dus à la consommation de produits laitiers et au déplacement de la préférence des consommateurs vers les produits laitiers sans lactose. La demande croissante de lactase, qui réduit la teneur en lactose des produits laitiers, stimule actuellement la croissance des revenus du marché. Les consommateurs soucieux de leur santé exigent des solutions laitières plus abordables et nutritives pour soutenir des modes de vie plus sains sans compromettre le goût et la texture, ce qui entraîne une utilisation croissante des enzymes lactase dans les produits laitiers. L’augmentation de la consommation de produits laitiers de haute qualité, au goût pur, à teneur réduite en sucre et sans lactose est un autre facteur clé qui stimule la demande d’enzymes lactase dans les industries de l’alimentation et des boissons. La demande croissante de suppléments de lactase chez les consommateurs diagnostiqués avec une intolérance au lactose contribue à la demande croissante d’enzymes lactase.

Pour en savoir plus sur les facteurs clés, les tendances et les défis supplémentaires

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

CHR. HANSEN HOLDINGS A/S, Kerry Group, Koninklijke DSM NV, Novozymes, Merck KGaA, DuPont, Amano Enzyme, Advanced Enzyme Technologies, Mitushi Biopharma et Rajvi Enterprise

Un bref aperçu des tendances et opportunités

du secteur Tous les segments étudiés dans l’étude de recherche sont analysés sur la base du BPS, de la part de marché, des revenus et d’autres facteurs importants. Notre étude de recherche montre comment différents segments contribuent à la croissance du marché mondial de la lactase. Il fournit également des informations sur les principales tendances liées aux segments inclus dans le rapport. Cela aide les acteurs du marché à se concentrer sur les domaines à forte croissance du marché mondial Lactase. L’étude de recherche propose également une analyse distincte des segments sur la base de l’opportunité en dollars absolus.

L’étude évalue la dynamique de l’industrie en constante évolution qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial de la lactase, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du formulaire (Revenus, millions USD ; 2018-2028) liquide sèche



Perspectives de la source levure fongiques bactéries



(Revenus, millions USD ; 2018-2028) Alimentation et boisson (Fromage, lait, glace, yaourt) Compléments alimentaires Produits pharmaceutiques



Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

