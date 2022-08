Revenus du marché de la gestion des déchets du CCG, principales conclusions et prévisions 2021-2026 | Averda , EnviroServe et Suez Middle East Recycling LLC

Les déchets sont un sous-produit inévitable de l’utilisation constante des ressources naturelles. Différents types de déchets nécessitent un processus varié pour leur traitement efficace. Ainsi, face à la croissance des déchets, de nombreux gouvernements et acteurs du marché prennent des initiatives pour contribuer à la gestion des déchets.

Les conseillers MarkNtel présentent un rapport de recherche détaillé sur le marché de la gestion des déchets du CCG , présentant une analyse approfondie de la dynamique changeante de l’industrie, des moteurs et des défis de croissance, ainsi que des tendances et opportunités clés, parmi divers autres aspects. L’étude intègre une recherche approfondie dans le but principal d’aider les parties prenantes du marché à prendre des décisions éclairées et stratégiques dans les années à venir et à générer des bénéfices plus élevés. En outre, l’étude axée sur les détails envisage également des aspects tels que les suivants :

L’ analyse du marché de la gestion des déchets du GCC, 2021, intègre également des informations sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’industrie, dans les paramètres positifs et négatifs. Étant donné que la crise mondiale a introduit de nombreux changements dynamiques dans les opérations du marché et a apporté de nombreux défis sans précédent, les informations de l’équipe de recherche de MarkNtel Advisors offrent une évaluation complète de l’impact contenu dans le récent rapport.

L’un des facteurs les plus importants qui animent le marché de la gestion des déchets du CCG est la sensibilisation croissante du public et des agences gouvernementales aux solutions modernes pour lutter contre la croissance excessive des déchets. En outre, la vague de développement de solutions pour la valorisation énergétique des déchets offrira en outre des opportunités lucratives aux principaux acteurs de se développer au cours de la période de prévision. Par conséquent, avec ces opportunités de gestion des déchets, plusieurs entreprises leaders s’inclinent et adoptent des stratégies avancées pour offrir des services améliorés sur le marché régional.

Les chercheurs de MarkNtel Advisors rassemblent une analyse détaillée de chaque segmentation et de son expansion dans chaque région et pays. L’étude contient des informations complètes, précises et approfondies sur la taille et le volume global des produits/services. En outre, le rapport éclaire également les parties prenantes sur la cartographie de la demande, de la production et de la distribution du produit / service dans chaque segment du marché de la gestion des déchets du CCG et ces segments sont: –

Marché séparé en, par type de déchets

-Déchets industriels

-Déchets solides municipaux

-Déchets dangereux

-E-Déchets

-Autres types de déchets

Marché séparé en à, par méthode de cession

-Décharge

-Incinération

-Recyclage

Marché séparé en, par service

-Service de collecte

-Collecte & transport

-Stockage et manutention

-Tri

-Service jetable

-Décharges

-Recyclage

-Compositing & méthanisation

Marché séparé en, par matériau

-Papier et Carton

– Plastique

– Métal

-Verre

-Aliments

-Les autres

Marché séparé en, par pays

-ÉMIRATS ARABES UNIS

-Arabie Saoudite

-Bahreïn

-Koweit

-Qatar

-Oman

Points clés du rapport sur le marché Gestion des déchets du CCG: –

-Fournir une vue d’ensemble du marché en définissant le produit/service et en décrivant les principales caractéristiques pour comprendre le comportement d’achat des clients.

-Connaissance détaillée des effets dynamiques de la pandémie de Covid-19 sur le marché de la gestion des déchets du CCG pendant et après la crise.

-L’analyse actuelle des différents facteurs environnementaux externes et l’impact sur la dynamique du marché, en utilisant des outils comme PESTEL

-Inclure un aperçu détaillé des principaux facteurs de croissance, des développements clés, des tendances, des défis, des opportunités et des menaces, entre autres paramètres à l’origine des fluctuations du marché de la gestion des déchets du CCG.

-Aspects clés tels que la segmentation, la croissance régionale, les modèles de demande et de distribution et les stratégies de prix, entre autres, pour les nouveaux entrants ou couches sur le marché de la gestion des déchets du CCG.

-Des données complètes sur le suivi et le suivi des tendances du marché international pour que les parties prenantes puissent prendre des décisions éclairées pour leur expansion dans l’industrie au cours des années à venir.

Les principaux acteurs du marché de la gestion des déchets du CCG couverts dans le récent rapport de MarkNtel Advisors présentant les informations susmentionnées sont: –

-Averda _

– EnviroServe

-Suez Middle East Recycling LLC

-Montagnes vertes

-Véolia

-Bleu LLC

– Envac

-SEPCO Environnement

-Société saoudienne de recyclage des investissements

– Services de gestion des déchets Dulsco

– Bee’ah

– Gestion des déchets électriques et Transport LLC

-Al Haya Enviro

-Bin-Ovation

-Société unie de gestion des déchets

-Entreprise de collecte et de recyclage des déchets du Koweït

